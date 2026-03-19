  1. В Украине

Контроль за СЗЧ и учетом военнообязанных усилят: какие изменения в мобилизации готовят в Раде

20:52, 19 марта 2026
В Украине готовятся изменения к механизмам мобилизации, предусматривающим усиление контроля за военнообязанными, введение новых подходов к розыску тех, кто не обновил учетные данные, а также пересмотр системы бронирования.
В Украине продолжается мобилизация, срок которой вместе с военным положением продлен как минимум до мая 2026 года. При этом в ближайшее время возможно внесение изменений в механизмы мобилизации.

По данным ТСН, в Верховной Раде рассматривается ряд нововведений. В частности, в случае СВЧ могут быть введены более жесткие механизмы реагирования.

Кроме этого, в открытых источниках фигурирует оценка примерно в один миллион мужчин, своевременно не обновивших военно-учетные данные. В отношении этой категории планируется применение новых мер, включая установку местонахождение и усиление контроля.

Ожидается, что Министерство обороны предложит более четкие инструменты для повышения эффективности мобилизации, среди которых важную роль может играть использование идентификационного кода. Не исключается также необходимость внесения дополнительных изменений в законодательство.

Кроме того, в ближайшей перспективе планируется анализ реальных потребностей оборонно-промышленного комплекса в работниках с бронированием. Предполагается оценка целесообразности текущего количества таких бронирований. В случае обнаружения отраслей или сегментов, где фактическая потребность меньше, возможно их сокращение.

Заявляется, что такие шаги направлены в частности на выявление злоупотреблений существующими механизмами. Речь идет о случаях, когда лица трудоустраиваются на предприятия для получения бронирования, а затем увольняются, сохраняя соответствующий статус. В этой связи рассматривается введение более четкой системы контроля и оценки эффективности предоставленных бронирований.

Верховная Рада Украины мобилизация воинский учет СЗЧ

