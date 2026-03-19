Контроль за СЗЧ та обліком військовозобов’язаних посилять: які зміни у мобілізації готують у Раді

20:52, 19 березня 2026
В Україні готують зміни до механізмів мобілізації, які передбачають посилення контролю за військовозобов’язаними, запровадження нових підходів до розшуку тих, хто не оновив облікові дані, а також перегляд системи бронювання.
В Україні продовжується мобілізація, термін якої разом із воєнним станом продовжено щонайменше до травня 2026 року. При цьому найближчим часом можливе внесення змін до механізмів мобілізації.

За даними ТСН, у Верховній Раді наразі розглядається низка нововведень. Зокрема, щодо випадків СЗЧ можуть бути запроваджені більш жорсткі механізми реагування.

Окрім цього, у відкритих джерелах фігурує оцінка приблизно в один мільйон чоловіків, які своєчасно не оновили військово-облікові дані. Стосовно цієї категорії планується застосування нових заходів, включно з встановленням місцезнаходження та посиленням контролю.

Очікується, що Міністерство оборони запропонує більш чіткі інструменти для підвищення ефективності мобілізації, серед яких важливу роль може відігравати використання ідентифікаційного коду. Не виключається також необхідність внесення додаткових змін до законодавства.

Крім того, у найближчій перспективі планується аналіз реальних потреб оборонно-промислового комплексу у працівниках, які мають бронювання. Передбачається оцінка доцільності поточної кількості таких бронювань. У разі виявлення галузей або сегментів, де фактична потреба є меншою, можливе їх скорочення.

Заявляється, що такі кроки спрямовані, зокрема, на виявлення зловживань існуючими механізмами. Йдеться про випадки, коли особи працевлаштовуються на підприємства задля отримання бронювання, а згодом звільняються, зберігаючи відповідний статус. У зв’язку з цим розглядається запровадження більш чіткої системи контролю та оцінки ефективності наданих бронювань.

Стрічка новин

