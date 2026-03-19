  В Украине

Водительское удостоверение без автошколы — украинцам объяснили, законно ли это

21:45, 19 марта 2026
ГСЦ МВД и Киберполиция предупреждают о мошеннических схемах «быстрого получения» водительских прав.
Получение водительских прав в Украине — это четкий и прозрачный процесс, определенный законодательством. Главный сервисный центр МВД и Киберполиция призывают граждан не доверять мошенникам, которые предлагают «быстрое оформление» документов без прохождения автошколы и экзаменов.

По данным правоохранителей, мошенники гарантируют внесение в реестры за дополнительную плату и общаются только через мессенджеры. Передача персональных данных посторонним лицам может привести к финансовым потерям и получению поддельного удостоверения, не имеющего юридической силы.

Чтобы законно получить водительское удостоверение, необходимо:

  • пройти обучение в автошколе;
  • сдать теоретический и практический экзамены;
  • получить документ лично в сервисном центре МВД.

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция подчеркивают: обходных путей не существует, пользуйтесь только официальными сервисами и соблюдайте правила безопасности.

водительские права сервисный центр МВД

