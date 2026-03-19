Посвідчення водія без автошколи – українцям пояснили, чи законно це

21:45, 19 березня 2026
ГСЦ МВС та Кіберполіція попереджають про шахрайські схеми «швидкого отримання» посвідчення водія.
Отримання посвідчення водія в Україні — це чіткий та прозорий процес, визначений законодавством. Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція закликають громадян не довіряти шахраям, які пропонують «швидке оформлення» документів без проходження автошколи та іспитів.

За даними правоохоронців, шахраї гарантують внесення в реєстри за додаткову плату і спілкуються лише через месенджери. Передача персональних даних стороннім особам може призвести до фінансових втрат та отримання підробленого посвідчення без юридичної сили.

Щоб законно отримати водійське посвідчення, необхідно:

  • пройти навчання в автошколі;
  • скласти теоретичний та практичний іспити;
  • отримати документ особисто у сервісному центрі МВС.

Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція наголошують: обхідних шляхів не існує, користуйтеся лише офіційними сервісами та дотримуйтесь правил безпеки.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підроблені метадані, 57 банківських рахунків та життя на 1000 гривень: як пройшла співбесіда передостанньої четвірки кандидатів до ВАКС

Вісімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Порушення ПДР, справа про контрабанду та BMW по вартості квитків до США: деталі співбесід претендентів до ВАКС

Сімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Суд у Кіровоградській області визнав злочином вигадане переправлення через кордон

Суд визнав винним чоловіка, який отримав гроші за вигаданий план виїзду за кордон.

У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

