Посвідчення водія без автошколи – українцям пояснили, чи законно це

ГСЦ МВС та Кіберполіція попереджають про шахрайські схеми «швидкого отримання» посвідчення водія.

Отримання посвідчення водія в Україні — це чіткий та прозорий процес, визначений законодавством. Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція закликають громадян не довіряти шахраям, які пропонують «швидке оформлення» документів без проходження автошколи та іспитів.

За даними правоохоронців, шахраї гарантують внесення в реєстри за додаткову плату і спілкуються лише через месенджери. Передача персональних даних стороннім особам може призвести до фінансових втрат та отримання підробленого посвідчення без юридичної сили.

Щоб законно отримати водійське посвідчення, необхідно:

пройти навчання в автошколі;

скласти теоретичний та практичний іспити;

отримати документ особисто у сервісному центрі МВС.

Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція наголошують: обхідних шляхів не існує, користуйтеся лише офіційними сервісами та дотримуйтесь правил безпеки.

