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Українцям будуть зараховувати страховий стаж навіть без сплати ЄСВ роботодавцем

10:19, 12 червня 2026
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Якщо факт роботи підтверджений у реєстрі, стаж можуть враховувати незалежно від дій роботодавця.
Українцям будуть зараховувати страховий стаж навіть без сплати ЄСВ роботодавцем
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15319 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав працівників на зарахування до страхового стажу періодів роботи, за які з вини роботодавця не сплачено єдиний внесок». Документ спрямований на посилення захисту прав працівників у випадках, коли роботодавці не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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Як зазначається у пояснювальній записці, в Україні склалася ситуація, коли тисячі громадян втрачають роки страхового стажу через недобросовісність роботодавців або банкрутство підприємств. Навіть якщо працівник виконував свої трудові обов’язки, а із заробітної плати утримувалися необхідні платежі, несплата роботодавцем ЄСВ призводить до того, що відповідні періоди не зараховуються до страхового стажу під час призначення пенсії.

Автори законопроєкту наголошують, що відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» обов’язок зі сплати страхових внесків покладено на роботодавця. Вони також звертають увагу на практику Верховного Суду, який неодноразово зазначав, що працівник не повинен нести відповідальність за неналежне виконання роботодавцем своїх обов’язків. Водночас органи Пенсійного фонду нерідко відмовляють у зарахуванні такого стажу через відсутність прямої норми закону.

Які зміни пропонує законопроєкт

Документ передбачає внесення змін до двох законів.

Перший блок змін стосується статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пропонується встановити, що періоди роботи, за які роботодавець нарахував, але не сплатив ЄСВ, зараховуються до страхового стажу в повному обсязі.

Підставою для такого зарахування мають бути відомості з Реєстру застрахованих осіб, які підтверджують факт перебування людини у трудових відносинах. При цьому обов’язок погашення заборгованості залишатиметься виключно за роботодавцем.

Посилення стягнення боргів із ЄСВ

Другий блок змін стосується статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Законопроєктом пропонується запровадити обов’язок органів Пенсійного фонду України у першочерговому порядку вживати заходів примусового стягнення заборгованості з ЄСВ, якщо її наявність порушує права працівників на отримання соціальних послуг або впливає на їхній страховий стаж.

Що зміниться для працівників

У разі ухвалення законопроєкту працівники не втрачатимуть страховий стаж через несплату ЄСВ роботодавцем. Періоди роботи враховуватимуться під час призначення пенсії за умови наявності підтвердження трудових відносин у Реєстрі застрахованих осіб.

Водночас відповідальність за погашення боргів перед державою залишатиметься на роботодавцях, а Пенсійний фонд буде зобов’язаний активніше стягувати таку заборгованість у випадках, коли вона впливає на соціальні права працівників.

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