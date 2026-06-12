Украинцам будут засчитывать страховой стаж даже без уплаты ЕСВ работодателем

Если факт работы подтвержден в реестре, стаж может учитываться независимо от действий работодателя.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15319 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав работников на зачисление в страховой стаж периодов работы, за которые по вине работодателя не уплачен единый взнос». Документ направлен на усиление защиты прав работников в случаях, когда работодатели не уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине сложилась ситуация, когда тысячи граждан теряют годы страхового стажа из-за недобросовестности работодателей или банкротства предприятий. Даже если работник выполнял свои трудовые обязанности, а из заработной платы удерживались необходимые платежи, неуплата работодателем ЕСВ приводит к тому, что соответствующие периоды не зачисляются в страховой стаж при назначении пенсии.

Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии со статьёй 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязанность по уплате страховых взносов возложена на работодателя. Они также обращают внимание на практику Верховного Суда, который неоднократно отмечал, что работник не должен нести ответственность за ненадлежащее выполнение работодателем своих обязанностей. В то же время органы Пенсионного фонда нередко отказывают в зачете такого стажа из-за отсутствия прямой нормы закона.

Какие изменения предлагает законопроект

Документ предусматривает внесение изменений в два закона.

Первый блок изменений касается статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Предлагается установить, что периоды работы, за которые работодатель начислил, но не уплатил ЕСВ, зачисляются в страховой стаж в полном объеме.

Основанием для такого зачета должны быть сведения из Реестра застрахованных лиц, подтверждающие факт нахождения человека в трудовых отношениях. При этом обязанность погашения задолженности останется исключительно за работодателем.

Усиление взыскания задолженности по ЕСВ

Второй блок изменений касается статьи 25 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Законопроектом предлагается ввести обязанность органов Пенсионного фонда Украины в первоочередном порядке принимать меры по принудительному взысканию задолженности по ЕСВ, если её наличие нарушает права работников на получение социальных услуг или влияет на их страховой стаж.

Что изменится для работников

В случае принятия законопроекта работники не будут терять страховой стаж из-за неуплаты ЕСВ работодателем. Периоды работы будут учитываться при назначении пенсии при условии наличия подтверждения трудовых отношений в Реестре застрахованных лиц.

В то же время ответственность за погашение долгов перед государством останется на работодателях, а Пенсионный фонд будет обязан более активно взыскивать такую задолженность в случаях, когда она влияет на социальные права работников.

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