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Докази в адміністративному судочинстві: що можна подати і як це працює

12:48, 12 червня 2026
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Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин, що мають значення для справи.
Докази в адміністративному судочинстві: що можна подати і як це працює
Фото: yvu.com.ua
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Відповідно до норм КАС України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює факти, що мають значення для вирішення спору. Про це нагадав П'ятий апеляційний адміністративний суд.

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Якими можуть бути докази?

Письмові докази - документи, довідки, накази, листи, рішення органів влади, договори та інші матеріали, викладені на папері

Речові докази - предмети, що можуть підтвердити або спростувати певні факти.

Електронні докази - електронні документи, фотографії, відеозаписи, електронне листування, повідомлення в месенджерах або інформація, розміщена на вебсайтах.

Висновки експертів - дослідження фахівців, якщо для встановлення певних обставин потрібні спеціальні знання.

Показання свідків - пояснення осіб, яким відомі обставини справи.

Водночас для суду важлива не лише наявність доказів, а й їх якість. Вони повинні стосуватися предмета спору та бути отримані у спосіб, передбачений законом. А також мають бути достовірними та достатніми.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин, що мають значення для справи.

Тобто іноді одного доказу недостатньо. Суд оцінює всі подані матеріали разом і визначає, чи дозволяють вони встановити фактичні обставини справи.

В судовому процесі кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, обґрунтовуючи свої вимоги або заперечення.

Водночас у визначених законом випадках суд може запропонувати сторонам надати додаткові докази або витребувати їх з власної ініціативи, якщо це необхідно для повного та об’єктивного розгляду справи.

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суд 5ААС

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