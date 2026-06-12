Через зміни до бюджету ГУР та СБУ опинились під ризиком втрати автономії через фінансування за запитом

У Верховну Раду внесли одразу дві постанови про скасування змін до бюджету на оборону.

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Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету, прописані у проєкті № 15224, які супроводжувалися відхиленням майже двох тисяч правок та публічними звинуваченнями у вилученні 40 млрд грн із закупівель зброї. І поки уряд звітує про рекордні видатки на оборону, опозиція реєструє постанови про скасування рішення та відсторонення керівництва бюджетного комітету

Прийняття документа 242 голосами народних депутатів спровокувало реакцію через зміну структури фінансування спецслужб та перерозподіл коштів, що раніше призначалися для Міністерства оборони. Наразі у парламенті зареєстровано декілька постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 10.06.2026 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Йдеться про проєкти Постанов № 15224-П1 та № 15224-П.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» розгляд законопроєкту № 15224 супроводжувався ігноруванням пропозицій законодавців. З 1865 поданих пропозицій Бюджетний комітет рекомендував врахувати повністю лише 8 правок, відхиливши 1857.

Одним із найсуперечливіших нововведень стало переведення фінансування ключових силових структур — ГУР МО, СЗРУ та підрозділу «Альфа» СБУ — на фінансування через Резервний фонд замість закріплення окремих видатків у законі.

У Мінфіні пояснили, що органи зможуть оперативно отримувати кошти через Резервний фонд за запитом, що нібито забезпечує гнучкість.

Водночас, критики зазначають, що ухвалення змін до Бюджету-2026 у редакції законопроєкту № 15224 фіксує перехід до моделі максимальної централізації бюджетних потоків у руках Кабінету Міністрів. Юридично це означає, що фінансування розвідки та спеціальних підрозділів тепер залежить від волі виконавчої влади через механізм Резервного фонду, що створює ризики політичного тиску на силові структури.

Певні напрямки все ж таки отримали додаткове фінансування. Так, службі судової охорони виділено 1,448.5 млн грн для виплати заборгованості з додаткової винагороди (30 тисяч), що базується на виконанні судових рішень.

Збільшено видатки на 1,331.8 млн грн для підтримки об'єкта «Укриття» на ЧАЕС, ліквідації шахт та заходів у зоні відчуження.

Встановлено, що обмеження прожиткового мінімуму для розрахунку окладів не поширюються на працівників НАБУ.

Водночас Комітет не підтримав виділення 2,5 млрд грн на захист Херсона від дронових атак. Закріплення військового збору у спеціальному фонді виключно на потреби оборони, через процедурні обмеження Бюджетного кодексу. Та скасування програми «кешбеку» для переспрямування коштів на Міноборони.

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