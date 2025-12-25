Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного суду у справі № 376/3844/24, якою було відмовлено у відкритті апеляційного провадження.

Як йдеться в матеріалах справи, Сквирський районний суд Київської області ухвалою слідчого судді від 30 грудня 2024 року частково задовольнив скаргу заявника. Суд зобов’язав уповноважену особу ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування, надати заявнику витяг з ЄРДР, а також повідомити його про початок і закінчення досудового розслідування. У задоволенні решти вимог було відмовлено.

Обставини справи

Заявник наполягав, що слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області розглянув його скаргу без належного повідомлення, а в ухвалі нібито зазначив неправдиві відомості про його неявку. Також заявник вказував на порушення судами першої та апеляційної інстанцій його конституційних прав і свобод, посилаючись на норми Конституції України.

Окремо він просив скасувати ухвалу Київського апеляційного суду, якою було відмовлено у відкритті апеляційного провадження, та зобов’язати орган досудового розслідування визнати його потерпілим і внести відповідні відомості до ЄРДР.

Прокурор заперечувала проти задоволення касаційної скарги, наголошуючи, що рішення апеляційного суду є законним і належно вмотивованим.

Перевіривши доводи касаційної скарги, заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали провадження, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що підстав для її задоволення немає.

Висновки суду

Як зазначив Верховний Суд, відповідно до ч. 1 ст. 433 КПК України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати й визнавати доведеними обставини, яких не було встановлено в оскарженому судовому рішенні, а також вирішувати питання про достовірність доказів.

Суд звернув увагу, що підставою для скасування або зміни судових рішень у касаційному порядку є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, про що йдеться у п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК, із застосуванням положень ст. 412 КПК.

Верховний Суд наголосив, що ухвала слідчого судді Сквирського районного суду Київської області не може бути предметом касаційного перегляду, у зв’язку з чим відсутні підстави для надання оцінки доводам касаційної скарги щодо необґрунтованості цього рішення.

Що стосується ухвали Київського апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження, Суд зазначив, що слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги заявнику в частині визнання його потерпілим, а таке судове рішення відповідно до вимог КПК не підлягає окремому апеляційному оскарженню.

Суд нагадав, що право на апеляційний перегляд справи, гарантоване п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, стосується перегляду справи по суті, а не кожного процесуального рішення в межах кримінального провадження. Законодавець має повноваження встановлювати обмеження на оскарження окремих ухвал, які не вирішують справу по суті.

Колегія суддів також врахувала практику Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, відповідно до якої право доступу до суду не є абсолютним і може підлягати обмеженням, якщо такі обмеження переслідують легітимну мету та не порушують сутності цього права.

Таким чином, суддя-доповідач суду апеляційної інстанції, дотримуючись вимог статей 307, 309, ч. 4 ст. 399 КПК, дійшов обґрунтованого висновку про необхідність відмовити у відкритті апеляційного провадження з огляду на те, що ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні скарги про визнання потерпілим не підлягає перегляду в апеляційному порядку.

Тож, ураховуючи те, що під час постановлення ухвали апеляційного суду не було допущено порушень вимог КПК, які перешкодили чи могли перешкодити судді суду апеляційної інстанції прийняти законне й обґрунтоване рішення, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а ухвалу судді суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження – без зміни.

