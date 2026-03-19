  1. Законодавство
  2. / В Україні

Верховна Рада може отримати контроль над створенням і ліквідацією вишів — повноваження заберуть у Кабміну

07:00, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15085, який передбачає новий порядок утворення, реорганізації та ліквідації закладів вищої освіти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається у пояснювальній записці, після початку повномасштабного вторгнення РФ система вищої освіти зіткнулася з серйозними викликами — руйнуванням закладів, відтоком абітурієнтів за кордон та ускладненням роботи університетів.

Водночас рішення уряду про реорганізацію окремих вишів, зокрема Національного авіаційного університету, Українського державного хіміко-технологічного університету та інших, викликали суттєвий суспільний резонанс та негативну реакцію як серед здобувачів освіти, так і серед працівників відповідних установ.

Автори законопроєкту вказують, що нині Кабінет Міністрів одноосібно ухвалює такі рішення. Відтак, вони пропонують передати ці повноваження парламенту «з метою більш повноцінного розгляду питань».

Ініціатива, подана народними депутатами, пропонує внести зміни до законів «Про вищу освіту» та «Про Регламент Верховної Ради України».

Зокрема, документ передбачає, що повноваження на прийняття таких рішень буду передано до Верховної Ради. Водночас, за Кабінетом Міністрів збережеться роль ініціатора відповідних рішень про утворення, реорганізацію чи ліквідацію закладів вищої освіти державної форми власності. На думку авторів, розгляд у Верховній Раді таких законопроєктів дозволить повноцінно проаналізувати необхідність та користь для держави від прийнятного рішення.

Але:

  • для комунальних вишів рішення прийматимуть органи місцевого самоврядування;
  • для приватних — засновники (фізичні або юридичні особи).

Крім того, законопроєкт встановлює нові вимоги до таких ініціатив. Зокрема, до законопроєктів щодо створення, реорганізації або ліквідації державних вишів обов’язково мають додаватися:

  • висновок центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
  • фінансово-економічне обґрунтування з розрахунками витрат або економії коштів державного бюджету.

У разі відсутності цих документів законопроєкт не реєструватиметься у парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект уряд Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]