Верховная Рада может получить контроль над созданием и ликвидацией вузов – полномочия заберут у Кабмина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15085, который предусматривает новый порядок создания, реорганизации и ликвидации учреждений высшего образования.

Как отмечается в пояснительной записке, после начала полномасштабного вторжения РФ система высшего образования столкнулась с серьезными вызовами — разрушением учреждений, оттоком абитуриентов за границу и усложнением работы университетов.

В то же время решения правительства о реорганизации отдельных вузов, в частности Национального авиационного университета, Украинского государственного химико-технологического университета и других, вызвали значительный общественный резонанс и негативную реакцию как среди соискателей образования, так и среди работников соответствующих учреждений.

Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время Кабинет Министров единолично принимает такие решения. В связи с этим они предлагают передать эти полномочия парламенту «с целью более полного рассмотрения вопросов».

Инициатива, поданная народными депутатами, предлагает внести изменения в законы «О высшем образовании» и «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В частности, документ предусматривает, что полномочия по принятию таких решений будут переданы Верховной Раде. В то же время за Кабинетом Министров сохранится роль инициатора соответствующих решений о создании, реорганизации или ликвидации учреждений высшего образования государственной формы собственности. По мнению авторов, рассмотрение в Верховной Раде таких законопроектов позволит полноценно проанализировать необходимость и пользу для государства от принятого решения.

Но:

для коммунальных вузов решения будут принимать органы местного самоуправления;

для частных — учредители (физические или юридические лица).

Кроме того, законопроект устанавливает новые требования к таким инициативам. В частности, к законопроектам о создании, реорганизации или ликвидации государственных вузов обязательно должны прилагаться:

заключение центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки;

финансово-экономическое обоснование с расчетами расходов или экономии средств государственного бюджета.

При отсутствии этих документов законопроект не будет регистрироваться в парламенте.

