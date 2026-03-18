Отримали подарунок або спадщину не від родини: коли без декларації не обійтись
В Україні отримання подарунків або спадщини не завжди є «безкоштовним» — у низці випадків такі доходи підлягають оподаткуванню. У Головному управлінні ДПС у Київській області пояснили, коли потрібно подавати декларацію та сплачувати податки.
Коли податок не сплачується
Якщо спадщина або подарунок отримані від близьких родичів — членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення — податки не нараховуються.
Йдеться про:
- батьків і дітей (у тому числі усиновлених);
- чоловіка або дружину;
- рідних братів і сестер;
- бабусю, дідуся та онуків.
У таких випадках застосовується нульова ставка податку на доходи фізичних осіб, а подавати декларацію не потрібно.
Коли доведеться платити
Інша ситуація — якщо майно або кошти отримані від осіб, які не належать до близьких родичів.
У такому разі:
- сплачується 5% податку на доходи фізичних осіб;
- додатково — 5% військового збору.
Обов’язок зі сплати податків покладається на отримувача — саме він має задекларувати дохід і перерахувати кошти до бюджету.
Хто має пільги незалежно від родинних зв’язків
Закон передбачає винятки, коли навіть за відсутності близького споріднення застосовується нульова ставка.
Це стосується:
- осіб з інвалідністю I групи;
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з інвалідністю.
Терміни подання декларації
Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до 1 травня року, що настає після отримання спадщини або подарунка.
Сплатити податки потрібно до 1 серпня цього ж року.
Наприклад, якщо дохід отримано у 2025 році:
- декларацію подають до 1 травня 2026 року;
- податки сплачують до 1 серпня 2026 року.
Що важливо врахувати
У податковій наголошують: доходи у вигляді спадщини або подарунків від осіб, які не є близькими родичами, підлягають обов’язковому декларуванню.
Щоб уникнути штрафів і проблем із законом, отримувачам таких доходів варто своєчасно подати декларацію та сплатити податки у встановлені строки.
