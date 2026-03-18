Отримали подарунок або спадщину не від родини: коли без декларації не обійтись

Що врахувати, щоб правильно задекларувати спадщину чи подарунок.

В Україні отримання подарунків або спадщини не завжди є «безкоштовним» — у низці випадків такі доходи підлягають оподаткуванню. У Головному управлінні ДПС у Київській області пояснили, коли потрібно подавати декларацію та сплачувати податки.

Коли податок не сплачується

Якщо спадщина або подарунок отримані від близьких родичів — членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення — податки не нараховуються.

Йдеться про:

батьків і дітей (у тому числі усиновлених);

чоловіка або дружину;

рідних братів і сестер;

бабусю, дідуся та онуків.

У таких випадках застосовується нульова ставка податку на доходи фізичних осіб, а подавати декларацію не потрібно.

Коли доведеться платити

Інша ситуація — якщо майно або кошти отримані від осіб, які не належать до близьких родичів.

У такому разі:

сплачується 5% податку на доходи фізичних осіб;

додатково — 5% військового збору.

Обов’язок зі сплати податків покладається на отримувача — саме він має задекларувати дохід і перерахувати кошти до бюджету.

Хто має пільги незалежно від родинних зв’язків

Закон передбачає винятки, коли навіть за відсутності близького споріднення застосовується нульова ставка.

Це стосується:

осіб з інвалідністю I групи;

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей з інвалідністю.

Терміни подання декларації

Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до 1 травня року, що настає після отримання спадщини або подарунка.

Сплатити податки потрібно до 1 серпня цього ж року.

Наприклад, якщо дохід отримано у 2025 році:

декларацію подають до 1 травня 2026 року;

податки сплачують до 1 серпня 2026 року.

Що важливо врахувати

У податковій наголошують: доходи у вигляді спадщини або подарунків від осіб, які не є близькими родичами, підлягають обов’язковому декларуванню.

Щоб уникнути штрафів і проблем із законом, отримувачам таких доходів варто своєчасно подати декларацію та сплатити податки у встановлені строки.

