  1. В Україні

Отримали подарунок або спадщину не від родини: коли без декларації не обійтись

23:48, 18 березня 2026
Що врахувати, щоб правильно задекларувати спадщину чи подарунок.
В Україні отримання подарунків або спадщини не завжди є «безкоштовним» — у низці випадків такі доходи підлягають оподаткуванню. У Головному управлінні ДПС у Київській області пояснили, коли потрібно подавати декларацію та сплачувати податки.

Коли податок не сплачується

Якщо спадщина або подарунок отримані від близьких родичів — членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення — податки не нараховуються.

Йдеться про:

  • батьків і дітей (у тому числі усиновлених);
  • чоловіка або дружину;
  • рідних братів і сестер;
  • бабусю, дідуся та онуків.

У таких випадках застосовується нульова ставка податку на доходи фізичних осіб, а подавати декларацію не потрібно.

Коли доведеться платити

Інша ситуація — якщо майно або кошти отримані від осіб, які не належать до близьких родичів.

У такому разі:

  • сплачується 5% податку на доходи фізичних осіб;
  • додатково — 5% військового збору.

Обов’язок зі сплати податків покладається на отримувача — саме він має задекларувати дохід і перерахувати кошти до бюджету.

Хто має пільги незалежно від родинних зв’язків

Закон передбачає винятки, коли навіть за відсутності близького споріднення застосовується нульова ставка.

Це стосується:

  • осіб з інвалідністю I групи;
  • дітей-сиріт;
  • дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • дітей з інвалідністю.

Терміни подання декларації

Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до 1 травня року, що настає після отримання спадщини або подарунка.

Сплатити податки потрібно до 1 серпня цього ж року.

Наприклад, якщо дохід отримано у 2025 році:

  • декларацію подають до 1 травня 2026 року;
  • податки сплачують до 1 серпня 2026 року.

Що важливо врахувати

У податковій наголошують: доходи у вигляді спадщини або подарунків від осіб, які не є близькими родичами, підлягають обов’язковому декларуванню.

Щоб уникнути штрафів і проблем із законом, отримувачам таких доходів варто своєчасно подати декларацію та сплатити податки у встановлені строки.

