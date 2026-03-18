Что учитывать, чтобы правильно задекларировать наследство или подарок
В Украине получение подарков или наследства не всегда является «бесплатным» — в ряде случаев такие доходы подлежат налогообложению. В Главном управлении ГНС в Киевской области объяснили, когда нужно подавать декларацию и платить налоги.
Когда налог не уплачивается
Если наследство или подарок получены от близких родственников — членов семьи первого и второго степеней родства — налоги не начисляются.
Речь идет о:
- родителях и детях (в том числе усыновленных);
- муже или жене;
- родных братьях и сестрах;
- бабушке, дедушке и внуках.
В таких случаях применяется нулевая ставка налога на доходы физических лиц, а подавать декларацию не нужно.
Когда придется платить
Другая ситуация — если имущество или средства получены от лиц, которые не относятся к близким родственникам.
В таком случае:
- уплачивается 5% налога на доходы физических лиц;
- дополнительно — 5% военного сбора.
Обязанность по уплате налогов возлагается на получателя — именно он должен задекларировать доход и перечислить средства в бюджет.
Кто имеет льготы независимо от родственных связей
Закон предусматривает исключения, когда даже при отсутствии близкого родства применяется нулевая ставка.
Это касается:
- лиц с инвалидностью I группы;
- детей-сирот;
- детей, лишенных родительского попечения;
- детей с инвалидностью.
Сроки подачи декларации
Декларацию о имущественном состоянии и доходах необходимо подать до 1 мая года, следующего за годом получения наследства или подарка.
Уплатить налоги нужно до 1 августа этого же года.
Например, если доход получен в 2025 году:
- декларацию подают до 1 мая 2026 года;
- налоги уплачивают до 1 августа 2026 года.
Что важно учитывать
В налоговой подчеркивают: доходы в виде наследства или подарков от лиц, которые не являются близкими родственниками, подлежат обязательному декларированию.
Чтобы избежать штрафов и проблем с законом, получателям таких доходов стоит своевременно подать декларацию и уплатить налоги в установленные сроки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.