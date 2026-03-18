  1. В Украине

Что учитывать, чтобы правильно задекларировать наследство или подарок

23:48, 18 марта 2026
Получили подарок или наследство не от семьи: когда без декларации не обойтись.
В Украине получение подарков или наследства не всегда является «бесплатным» — в ряде случаев такие доходы подлежат налогообложению. В Главном управлении ГНС в Киевской области объяснили, когда нужно подавать декларацию и платить налоги.

Когда налог не уплачивается

Если наследство или подарок получены от близких родственников — членов семьи первого и второго степеней родства — налоги не начисляются.

Речь идет о:

  • родителях и детях (в том числе усыновленных);
  • муже или жене;
  • родных братьях и сестрах;
  • бабушке, дедушке и внуках.

В таких случаях применяется нулевая ставка налога на доходы физических лиц, а подавать декларацию не нужно.

Когда придется платить

Другая ситуация — если имущество или средства получены от лиц, которые не относятся к близким родственникам.

В таком случае:

  • уплачивается 5% налога на доходы физических лиц;
  • дополнительно — 5% военного сбора.

Обязанность по уплате налогов возлагается на получателя — именно он должен задекларировать доход и перечислить средства в бюджет.

Кто имеет льготы независимо от родственных связей

Закон предусматривает исключения, когда даже при отсутствии близкого родства применяется нулевая ставка.

Это касается:

  • лиц с инвалидностью I группы;
  • детей-сирот;
  • детей, лишенных родительского попечения;
  • детей с инвалидностью.

Сроки подачи декларации

Декларацию о имущественном состоянии и доходах необходимо подать до 1 мая года, следующего за годом получения наследства или подарка.

Уплатить налоги нужно до 1 августа этого же года.

Например, если доход получен в 2025 году:

  • декларацию подают до 1 мая 2026 года;
  • налоги уплачивают до 1 августа 2026 года.

Что важно учитывать

В налоговой подчеркивают: доходы в виде наследства или подарков от лиц, которые не являются близкими родственниками, подлежат обязательному декларированию.

Чтобы избежать штрафов и проблем с законом, получателям таких доходов стоит своевременно подать декларацию и уплатить налоги в установленные сроки.

