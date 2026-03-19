  В Украине

Декретный отпуск для мужчин — как отец может взять больше, чем «четыре месяца»

21:32, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Инспекции труда пояснили, что отпуска по уходу за ребенком включают несколько видов — оплачиваемые и неоплачиваемые, и их общая продолжительность значительно больше.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета заявили, что распространенный тезис о «всего четырех месяцах декрета» по новому Трудовому кодексу не соответствует действительности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что такая интерпретация является упрощенной и не учитывает всех предусмотренных видов отпусков, которые могут сочетаться между собой.

В частности, отпуск в связи с беременностью и родами является отдельным видом и не входит в эти четыре месяца. Его продолжительность составляет 126 дней (70 дней до родов и 56 после), или 140 дней в случае осложнений или рождения двух и более детей. Этот отпуск является оплачиваемым.

Отдельно предусмотрен единовременный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней после рождения ребенка. Его могут получить муж, отец ребенка, не состоящий в браке с матерью, а также в определенных случаях другие родственники — бабушка, дедушка или совершеннолетний член семьи.

Так называемые «четыре месяца» касаются оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до восьми лет. Он распределяется между родителями: два месяца — матери и два — отцу, и эти части не могут передаваться друг другу. В то же время их можно использовать вместе, поочередно или частями. Для одиноких родителей предусмотрены все четыре месяца отпуска.

Кроме того, сохраняется право на неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет с возможностью работать неполный рабочий день и сохранением рабочего места. Если ребенок нуждается в дополнительном уходе, такой отпуск может быть продлен до шести лет по медицинскому заключению.

Также законодательством предусмотрены другие гарантии, в частности отпуск продолжительностью 56–70 дней в случае усыновления и ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 7–10 дней для родителей двоих и более детей до 15 лет или детей с инвалидностью до 18 лет. Такое право имеют также опекуны, усыновители, приемные родители, а в отдельных случаях — бабушки и дедушки.

В инспекции подчеркнули, что утверждение о «всего четырех месяцах декрета» является манипуляцией, тогда как фактически система отпусков предусматривает более широкий и гибкий набор возможностей для ухода за ребенком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]