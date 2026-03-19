Декрет для чоловіків – як батько може взяти більше, ніж «чотири місяці»

21:32, 19 березня 2026
В Інспекції праці пояснили, що відпустки по догляду за дитиною включають кілька видів — оплачувані та неоплачувані, і їхня загальна тривалість значно більша.
В Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради заявили, що поширена теза про «лише чотири місяці декрету» за новим Трудовим кодексом не відповідає дійсності.

У відомстві зазначають, що така інтерпретація є спрощеною і не враховує всіх передбачених видів відпусток, які можуть поєднуватися між собою.

Зокрема, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є окремим видом і не входить до цих чотирьох місяців. Її тривалість становить 126 днів (70 днів до пологів і 56 після), або 140 днів у разі ускладнень чи народження двох і більше дітей. Ця відпустка є оплачуваною.

Окремо передбачена одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 днів після народження дитини. Її можуть отримати чоловік, батько дитини, який не перебуває у шлюбі з матір’ю, а також у визначених випадках інші родичі — бабуся, дідусь або повнолітній член сім’ї.

Так звані «чотири місяці» стосуються оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до восьми років. Вона розподіляється між батьками: два місяці — матері та два — батькові, і ці частини не можуть передаватися один одному. Водночас їх можна використати разом, по черзі або частинами. Для одиноких батьків передбачено всі чотири місяці відпустки.

Крім того, залишається чинною неоплачувана відпустка для догляду за дитиною до трьох років із можливістю працювати на умовах неповного робочого часу та збереженням робочого місця. Якщо дитина потребує додаткового догляду, така відпустка може бути продовжена до шести років за медичним висновком.

Також законодавством передбачені інші гарантії, зокрема відпустка тривалістю 56–70 днів у разі усиновлення та щорічна додаткова відпустка тривалістю 7–10 днів для батьків двох і більше дітей до 15 років або дітей з інвалідністю до 18 років. Таке право мають також опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, а в окремих випадках — бабусі та дідусі.

В інспекції наголосили, що твердження про «лише чотири місяці декрету» є маніпуляцією, тоді як фактично система відпусток передбачає ширший і більш гнучкий набір можливостей для догляду за дитиною.

