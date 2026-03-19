На Львовщине произошло смертельное ДТП: авто после столкновения взорвалось

В городе Дубляны Львовского района 19 марта утром произошло дорожно-транспортное происшествие с летальными последствиями.

Как сообщили в полиции, предварительно правоохранители установили, что произошло столкновение двух автомобилей. После удара одно из транспортных средств загорелось, а затем взорвалось.

В результате аварии один человек погиб, также есть пострадавшие.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личности пострадавших.

Также полиция показала фото с места происшествия.

