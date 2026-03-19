На Львівщини сталася смертельна ДТП: авто після зіткнення вибухнуло
У місті Дубляни Львівського району 19 березня вранці сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.
Як повідомили у поліції, попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення двох автомобілів. Після удару один із транспортних засобів загорівся, а згодом вибухнув.
Унаслідок аварії одна людина загинула, також є постраждалі.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії та особи потерпілих.
Також поліція показала фото з місця події.
