На Львівщини сталася смертельна ДТП: авто після зіткнення вибухнуло

У місті Дубляни Львівського району 19 березня вранці сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.

Як повідомили у поліції, попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення двох автомобілів. Після удару один із транспортних засобів загорівся, а згодом вибухнув.

Унаслідок аварії одна людина загинула, також є постраждалі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії та особи потерпілих.

Також поліція показала фото з місця події.

