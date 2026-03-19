Авторы контента, созданного с помощью ИИ, активно зарабатывают на фейковых видео о войне в Иране

В соцсетях массово появляются ролики с несуществующими атаками, которые пользователи принимают за правду.

Эксперты заявляют о резком росте количества видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые распространяют ложную информацию о войне в Иране и одновременно монетизируются авторами. Об этом сообщает BBC.

Анализ показал многочисленные примеры использования ИИ-видео и сфабрикованных спутниковых изображений для продвижения фейковых утверждений о ходе боевых действий. Такой контент собрал сотни миллионов просмотров в сети.

Эксперт по цифровым медиа Тимоти Грэм отметил, что масштабы явления вызывают беспокойство. По его словам, то, что раньше требовало профессионального видеопроизводства, теперь можно создать за считанные минуты с помощью инструментов искусственного интеллекта, а барьер для создания убедительных синтетических видео фактически исчез.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В ответ Иран атаковал Израиль, а также ряд стран Персидского залива и американские военные объекты в регионе, используя беспилотники и ракеты. На фоне эскалации многие пользователи обратились к социальным сетям в поисках информации и объяснений происходящего.

На этой неделе платформа X сообщила о временном исключении из программы монетизации авторов, публикующих сгенерированные ИИ видео о вооруженных конфликтах без надлежащей маркировки. В рамках этой программы пользователи получают выплаты за популярный контент, набирающий значительное количество просмотров, лайков и репостов.

Исследовательница Оксфордского института интернета Махса Алимардани назвала это решение положительным сигналом и свидетельством осознания проблемы. В то же время другие платформы, в частности TikTok и Meta, не ответили на запросы о возможных аналогичных шагах.

Среди зафиксированных примеров — видео, где ракеты якобы попадают в Тель-Авив, которое использовали в более чем 300 публикациях и массово распространили в соцсетях. Часть пользователей пыталась проверить его через чат-бот Grok, однако во многих случаях он ошибочно определял такие видео как подлинные.

Другой ролик, набравший десятки миллионов просмотров, якобы показывает пожар в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. Это видео активно распространяли на фоне беспокойства из-за ударов беспилотников и ракет в регионе.

Эксперты отмечают, что подобный контент подрывает доверие к достоверной информации и затрудняет установление реальных фактов. Отдельной тенденцией стало распространение поддельных спутниковых снимков, созданных с помощью ИИ.

В частности, после подтвержденных видео ударов по штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне в сети появилось сфабрикованное изображение, которое якобы демонстрирует значительные повреждения базы. Оно было создано на основе реальных спутниковых фотографий и, по данным детектора SynthID от Google, отредактировано с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что доступность и простота использования современных ИИ-инструментов привели к резкому росту количества такого контента, а процесс его распространения в соцсетях можно почти полностью автоматизировать.

По словам представителя X, до 99% аккаунтов, распространяющих подобные видео, созданы с целью манипуляции монетизацией — за счет публикации контента, вызывающего высокий интерес аудитории.

При этом, по оценкам экспертов, платформа может выплачивать примерно от 8 до 12 долларов за миллион подтвержденных просмотров, а для участия в программе авторы должны набрать не менее пяти миллионов органических просмотров за три месяца и иметь премиум-подписку.

Специалисты отмечают, что сочетание монетизации, основанной на вовлеченности пользователей, с необходимостью распространять точную информацию создает фундаментальный конфликт, который пока ни одна платформа не смогла полностью решить.

