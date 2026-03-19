Автори ШІ-контенту активно заробляють на фейкових відео про війну в Ірані

У соцмережах масово з’являються ролики з неіснуючими атаками, які користувачі сприймають за правду.

Експерти заявляють про різке зростання кількості відео, створених за допомогою штучного інтелекту, які поширюють неправдиву інформацію про війну в Ірані та водночас монетизуються авторами. Про це повідомляє BBC.

Аналіз показав численні приклади використання ШІ-відео та сфабрикованих супутникових зображень для просування фейкових тверджень про перебіг бойових дій. Такий контент зібрав сотні мільйонів переглядів у мережі.

Експерт із цифрових медіа Тімоті Грем зазначив, що масштаби явища викликають занепокоєння. За його словами, те, що раніше потребувало професійного відеовиробництва, тепер можна створити за лічені хвилини за допомогою інструментів штучного інтелекту, а бар’єр для створення переконливих синтетичних відео фактично зник.

США та Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану 28 лютого. У відповідь Іран атакував Ізраїль, а також низку країн Перської затоки й американські військові об’єкти в регіоні, використовуючи безпілотники та ракети. На тлі ескалації багато користувачів звернулися до соціальних мереж у пошуках інформації та пояснень подій.

Цього тижня платформа X повідомила про тимчасове виключення з програми монетизації авторів, які публікують згенеровані ШІ відео про збройні конфлікти без належного маркування. У межах цієї програми користувачі отримують виплати за популярний контент, який набирає значну кількість переглядів, лайків і поширень.

Дослідниця Оксфордського інституту інтернету Махса Алімардані назвала це рішення позитивним сигналом і свідченням усвідомлення проблеми. Водночас інші платформи, зокрема TikTok і Meta, не відповіли на запити щодо можливих аналогічних кроків.

Серед зафіксованих прикладів — відео, де ракети нібито влучають у Тель-Авів, яке використали у понад 300 публікаціях і масово поширили в соцмережах. Частина користувачів намагалася перевірити його через чат-бот Grok, однак у багатьох випадках він помилково визначав такі відео як справжні.

Інший ролик, який зібрав десятки мільйонів переглядів, нібито показує пожежу в хмарочосі Бурдж-Халіфа в Дубаї. Це відео активно поширювали на тлі занепокоєння через удари безпілотників і ракет у регіоні.

Експерти зазначають, що подібний контент підриває довіру до перевіреної інформації та ускладнює встановлення реальних фактів. Окремою тенденцією стало поширення підроблених супутникових знімків, створених за допомогою ШІ.

Зокрема, після підтверджених відео ударів по штаб-квартирі П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні у мережі з’явилося сфабриковане зображення, яке нібито демонструє значні пошкодження бази. Воно було створене на основі реальних супутникових фото та, за даними детектора SynthID від Google, відредаговане за допомогою інструментів штучного інтелекту.

Експерти наголошують, що доступність і простота використання сучасних ШІ-інструментів призвели до різкого зростання кількості такого контенту, а процес його поширення в соцмережах можна майже повністю автоматизувати.

За словами представника X, до 99% акаунтів, які поширюють подібні відео, створені з метою маніпуляції монетизацією — через публікацію контенту, що викликає високий інтерес аудиторії.

При цьому, за оцінками експертів, платформа може виплачувати приблизно від 8 до 12 доларів за мільйон підтверджених переглядів, а для участі у програмі автори мають набрати щонайменше п’ять мільйонів органічних показів за три місяці та мати преміумпідписку.

Фахівці зазначають, що поєднання монетизації, заснованої на залученості користувачів, із потребою поширювати точну інформацію створює фундаментальний конфлікт, який наразі жодна платформа не змогла повністю вирішити.

