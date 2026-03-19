Экснардеп Жеваго получил подозрение во Франции по делу банка «Финансы и Кредит» — Генпрокурор Кравченко

21:11, 19 марта 2026
В Париже вручили подозрение и допросили экснардепа Константина Жеваго.
В Париже бывшему народному депутату и бенефициару банка «Финансы и Кредит», который находится в состоянии ликвидации, вручено уведомление о подозрении. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Речь идет о Константине Жеваго.

По словам Кравченко, процессуальные действия состоялись в рамках выполнения запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, а также украинских прокуроров и следователей ГБР.

Он сообщил, что подозреваемому инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого, добавил Генпрокурор.

По словам Кравченко, следствие установило, что экс-нардеп длительное время фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и создал и возглавил иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента.

Как сообщил Кравченко, деятельность этой организации заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений — от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до дальнейшего вывода и легализации средств за рубежом. Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины, в частных интересах бенефициара.

Кравченко сообщил, что общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.

Он также отметил, что это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной и еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания.

Расследование продолжается.

