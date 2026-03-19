Екснардеп Жеваго отримав підозру у Франції у справі банку «Фінанси та Кредит» — Генпрокурор Кравченко

21:11, 19 березня 2026
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Костянтина Жеваго.
У Парижі екснародному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації, вручено повідомлення про підозру. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Мова йде про Костянтина Жеваго. 

За словами Кравченка, процесуальні дії відбулися на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участю уповноважених органів Франції, а також українських прокурорів і слідчих ДБР.

Він повідомив, що підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного, додав Генпрокурор. 

За словами Кравченка, слідство встановило, що екснардеп тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та створив і очолив ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту.

Як повідомив Кравченко, діяльність цієї організації полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ — від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном. Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, зокрема коштів вкладників і рефінансування Національного банку України, у приватних інтересах бенефіціара.

Кравченко повідомив, що загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Він також зазначив, що це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною та ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування.

Розслідування триває.

