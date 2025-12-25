  1. В Украине

С какого возраста можно оформить загранпаспорт — разъяснение Миграционной службы

23:14, 25 декабря 2025
При оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в подразделениях Миграционной службы уплачивается административный сбор.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, с какого возраста можно оформить заграничный паспорт гражданина Украины и нужно ли за это платить, если он оформляется впервые.

«Каждый гражданин Украины имеет право на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Такой паспорт может быть оформлен с рождения, а лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, может лично обратиться за получением заграничного паспорта гражданина Украины», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что гражданин Украины не может иметь более двух действующих паспортов для выезда за границу.

Кроме того, при оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в подразделениях Миграционной службы уплачивается административный сбор, который рассчитывается как сумма стоимости административной услуги и стоимости бланка.

паспорт загранпаспорт миграционная служба

