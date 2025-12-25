З якого віку можна оформити закордонний паспорт — роз’яснення Міграційної служби

При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон у підрозділах Міграційної служби сплачується адміністративний збір.

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, з якого віку можна оформити закордонний паспорт громадянина України та чи треба за це платити гроші, якщо це в перше.

«Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Такий паспорт може бути оформлений з народження, а особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, може особисто звернутись стосовно отримання закордонного паспорта громадянина України», - заявили у відомстві.

Також там підкреслили, що громадянин України не може мати більше двох чинних паспортів для виїзду за кордон.

Крім того, при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон у підрозділах Міграційної служби сплачується адміністративний збір, який розраховується як сума вартості адміністративної послуги та вартості бланка.

