Для всіх військових, зокрема, мобілізованих готую нові контракти – Павло Паліса

В Офісі Президента заявили про розробку ширших контрактів із визначеними строками служби та мотиваційними пакетами.

В Україні опрацьовують нові формати контрактів для військовослужбовців, які зможуть підписувати всі категорії військових, зокрема й уже мобілізовані громадяни. Про це в інтерв’ю проєкту «Донбас.Реалії» Радіо Свобода повідомив заступник керівника Офісу Президента України, бригадний генерал Павло Паліса.

За його словами, держава відпрацьовує процедури, які мають стати основою для більш широких контрактів. Йдеться про можливість визначення чітких строків служби та підвищення мотивації військових, а також про поступовий перехід від мобілізаційної моделі армії до контрактної.

Паліса зазначив, що програма «Контракт 18-24» не є альтернативою мобілізації.

«Загалом хотів би зазначити, що програма «Контракт 18-24» не альтернатива мобілізації. Це інструмент, який дає можливість молодим людям, які не підлягають мобілізації, долучитися до сил оборони і отримати за це певний мотиваційний пакет. Загалом, технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, які зможуть підписувати в тому числі і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей і плавного переходу з мобілізованої армії до контракту», – зазначив Паліса.

Він додав, що раніше попереднім міністром оборони був напрацьований концепт і законопроєкт щодо нових контрактів, який подавався до Верховна Рада України. Документ передбачав контракти терміном до п’яти років із можливістю відстрочок.

Після зміни керівництва оборонного відомства проєкт взяли на доопрацювання. За словами Паліси, міністр оборони Михайло Федоров взяв паузу для внесення змін відповідно до власного бачення.

«Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби, він зрозумілий. І ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті», – резюмував Паліса.

