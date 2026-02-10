  1. Законодавство
  2. / В Україні

До Ради знову внесуть законопроєкт про обов’язкову відстрочку для військових 18–24

12:21, 10 лютого 2026
Міноборони наполягає на обов’язковій відстрочці для військових за «Контрактом 18–24».
До Ради знову внесуть законопроєкт про обов'язкову відстрочку для військових 18–24
Міністерство оборони ініціює закріплення на законодавчому рівні обов’язкового права на відстрочку від мобілізації для військовослужбовців віком 18–24 років після завершення контрактної служби. Про це заявив очільник оборонного відомства Михайло Федоров.

За його словами, важливим елементом «Контракту 18–24» є можливість отримати річну відстрочку від мобілізації після завершення служби. Відповідний законопроєкт уже доопрацювали спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, і цього тижня документ повторно винесуть на голосування парламенту.

У Міноборони наголошують, що йдеться про виконання державних гарантій перед молодими людьми, які свідомо та добровільно обирають військову службу. Запровадження чітких і прогнозованих правил, за словами міністра, має підвищити довіру до системи комплектування та зміцнити принципи формування сучасної професійної армії.

Нагадаємо, що військовослужбовців, які уклали контракт «18–24», після завершення служби можуть знову призвати до війська вже наступного дня. Причина — відсутність у законі норми про річну відстрочку після демобілізації. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Уже наступного дня після демобілізації можуть забрати до армії людей, які підписали контракт «18–24». Після завершення служби вони автоматично стають військовозобов’язаними», — наголосив Костенко.

За його словами, таким чином військові за контрактом «18–24» залишаються без обіцяного права на річну відстрочку.

«Тобто, військові за контрактом «18–24» залишаються без обіцяного права на річну відстрочку. Вже наступного дня після демобілізації можуть мобілізувати людей, які підписали контракт «18–24». Після завершення служби вони автоматично стають військовозобов'язаними», — пояснив секретар оборонного комітету.

Костенко повідомив, що для усунення цієї проблеми було подано законопроєкт про річну відстрочку, однак депутати за нього не проголосували. У результаті правова прогалина зберігається.

Верховна Рада України законопроект ЗСУ армія контракт військовослужбовці мобілізація відстрочка

