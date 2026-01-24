Військових за контрактом «18–24» можуть мобілізувати вже наступного дня після демобілізації — нардеп Костенко

Причина — відсутність у законі норми про річну відстрочку після завершення служби.

Фото: NPR

Військовослужбовців, які уклали контракт «18–24», після завершення служби можуть знову призвати до війська вже наступного дня. Причина — відсутність у законі норми про річну відстрочку після демобілізації. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю 24 каналу.

«Уже наступного дня після демобілізації можуть забрати до армії людей, які підписали контракт «18–24». Після завершення служби вони автоматично стають військовозобов’язаними», — наголосив Костенко.

За його словами, таким чином військові за контрактом «18–24» залишаються без обіцяного права на річну відстрочку.

«Тобто, військові за контрактом «18–24» залишаються без обіцяного права на річну відстрочку. Вже наступного дня після демобілізації можуть мобілізувати людей, які підписали контракт «18–24». Після завершення служби вони автоматично стають військовозобов’язаними», — пояснив секретар оборонного комітету.

Костенко повідомив, що для усунення цієї проблеми було подано законопроєкт про річну відстрочку, однак депутати за нього не проголосували. У результаті правова прогалина зберігається.

«Для виправлення цього, подали законопроєкт про річну відстрочку, але депутати за нього не проголосували. Таким чином на даний момент військові за контрактом “18–24” залишаються без обіцяного права на річну відстрочку», — зазначив він.

Коментуючи перспективи контрактної служби, Костенко нагадав, що під час перебування Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони анонсувалася ідея нових контрактів — спочатку для добровольців, а згодом і для чинних військовослужбовців. Він вважає, що ця ідея не втратила актуальності.

«Я думаю, що ідея нікуди не зникне, тому що це була ініціатива президента. Він поставив завдання щодо контрактів, щодо переходу на професійну армію, тому, думаю, ініціативу продовжать. Є декілька законів щодо цього, які потрібно ухвалити у Верховній Раді», — сказав Костенко.

Водночас секретар оборонного комітету різко розкритикував підхід частини депутатів до розгляду законопроєктів.

«Разом з цим у нас часто депутати не розбираються із законопроєктами, які голосують, і живуть лише популістськими меседжами, які хтось озвучив з трибуни, щоб «завалити» певний законопроєкт», — заявив він.

Як приклад Костенко навів саме законопроєкт щодо відстрочки для осіб, які підписали контракти у віці 18–25 років. «Контракти їм зробили, а зараз потрібно було внести у закон норму, що ці люди мають право на відстрочку», — зазначив він.

Костенко наголосив, що ситуація, за якої людина може бути повторно призвана одразу після демобілізації, є неприйнятною.

«Тобто зараз якщо людина відслужила з 18 до 19 років і демобілізується, то вже на наступний день її можуть призвати як військовозобов’язану», — сказав він.

«Комітет нацбезпеки подав цей законопроєкт. Але депутати-популісти почали кричати, що там щось не те, а всі інші, не розібравшись, проголосували. Тим самим не дали людям, які воювали, – право на відстрочку. Це взагалі абсурд. Ще раз кажу – люди, читайте те, що голосуєте. І не ведіться на провокації, не ведіться на популістські заяви. Люди 18 – 25 років, які пішли, повірили нам – мають право на відстрочку. Це треба закріпити в законі, це наш обов'язок, ми це пообіцяли. Але депутати не проголосували, бо не читають закони. І це проблема», — підкреслив Костенко.

