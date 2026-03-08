  1. В Україні

У половини українських шкіл комп’ютери, яким до 20 років – Рахункова палата знайшла прогалини в цифровізації освіти

10:34, 8 березня 2026
На цифровізацію українських шкіл у 2021-2024 роках спрямували 11,3 млрд грн.
У 2021-2024 роках держава, місцеві бюджети та міжнародні партнери спрямували 11,3 млрд грн на цифровізацію шкіл в Україні. Про це повідомила голова Рахункова палата Ольга Піщанська за підсумками проведеного аудиту.

За її словами, цифрові технології стали важливою підтримкою для освіти під час пандемії та залишаються такою в умовах воєнного стану, забезпечуючи безперервність навчання для мільйонів українських дітей в Україні та за кордоном.

«Цим коштом закуповували сотні тисяч одиниць комп’ютерної техніки та іншого обладнання, розвивали платформу «Всеукраїнська школа онлайн» і систему АІКОМ, а також забезпечували підвищення цифрових компетентностей педагогів», – зазначила Піщанська.

Водночас аудит виявив проблеми з управлінням процесами цифровізації. За словами Піщанської, визначення реальних потреб, планування ресурсів, реалізація заходів та оцінка результатів часто були слабо пов’язані між собою.

Унаслідок цього виникали дисбаланси під час планування і реалізації програм. Деякі заклади отримували обладнання понад фактичну потребу, тоді як інші залишалися недостатньо оснащеними. В окремих випадках закуплену техніку доставляли до шкіл із затримкою до двох років. Також були ситуації, коли навчання планували для педагогів, які фактично його не потребували, через що частину коштів доводилося повертати до бюджету.

Водночас там, де програми міжнародної допомоги передбачали чітке визначення потреб, пріоритетність постачання та належний моніторинг, цифровізація відбувалася більш узгоджено і результативно.

Піщанська уточнила, що попри значні ресурси та увагу до цифровізації, майже половина шкіл України досі використовує комп’ютерну техніку віком понад 10-20 років.

діти Україна технології школа

