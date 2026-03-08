У половины украинских школ компьютеры, которым до 20 лет – Счетная палата обнаружила пробелы в цифровизации образования

На цифровизацию украинских школ в 2021-2024 годах направлено 11,3 млрд грн.

В 2021-2024 годах государство, местные бюджеты и международные партнеры направили 11,3 млрд грн на цифровизацию школ в Украине. Об этом сообщила председатель Счетной палаты Ольга Пищанская по итогам проведенного аудита.

По ее словам, цифровые технологии стали важной поддержкой для образования во время пандемии и остаются таковой в условиях военного положения, обеспечивая непрерывность обучения для миллионов украинских детей в Украине и за рубежом.

«На эти средства закупали сотни тысяч единиц компьютерной техники и другого оборудования, развивали платформу «Всеукраинская школа онлайн» и систему АИКОМ, а также обеспечивали повышение цифровых компетенций педагогов», — отметила Пищанская.

В то же время аудит выявил проблемы с управлением процессами цифровизации. По словам Пищанской, определение реальных потребностей, планирование ресурсов, реализация мероприятий и оценка результатов часто были слабо связаны между собой.

В результате возникали дисбалансы при планировании и реализации программ. Некоторые учреждения получали оборудование сверх фактической потребности, в то время как другие оставались недостаточно оснащенными. В отдельных случаях закупленную технику доставляли в школы с задержкой до двух лет. Также были ситуации, когда обучение планировали для педагогов, которые фактически в нем не нуждались, из-за чего часть средств приходилось возвращать в бюджет.

В то же время там, где программы международной помощи предусматривали четкое определение потребностей, приоритетность поставок и надлежащий мониторинг, цифровизация происходила более согласованно и результативно.

Пищанская уточнила, что, несмотря на значительные ресурсы и внимание к цифровизации, почти половина школ Украины до сих пор использует компьютерную технику возрастом более 10-20 лет.

