Сила и роль украинских женщин – это все 365 дней, – Владимир Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Президент подчеркнул, что роль украинок не ограничивается одним днем, ведь они ежедневно воспитывают детей, поддерживают родных и защищают страну во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный женский день 8 марта выразил благодарность украинкам за их ежедневный труд и поддержку страны.

«Сила и роль украинских женщин – это не один день. Это все 365 дней. Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, обучают, лечат», – отметил глава государства.

Президент поблагодарил женщин за решимость, лидерство, заботу и профессионализм, а также за все, что они делают каждый день.

К поздравлению он добавил фото украинок в разных профессиях и ролях во время войны.

