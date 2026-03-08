Как пройти идентификацию в Пенсионном фонде с помощью Дія.Підпис – видеоинструкция

Пользователям достаточно обновить приложение, активировать Дія.Підпис и подтвердить личность через камеру смартфона для мгновенного доступа к сервисам ПФУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины разъяснил, как быстро и удобно пройти физическую идентификацию с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис через мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины».

Самый простой способ – воспользоваться мобильным приложением на смартфоне без дополнительных устройств. Для этого нужно установить или обновить приложение, выбрать опцию «Войти за Дія.Підпис», подтвердить авторизацию и активировать Дія.Підпис, ознакомившись с Заявлением о присоединении к Договору о предоставлении квалифицированных электронных доверительных услуг.

Далее следует предоставить приложению доступ к камере и пройти идентификацию через фото, после чего появится сообщение об успешном подтверждении личности. Пользователю необходимо придумать пятизначный код для Дія.Підпису и ввести его при авторизации в приложении. После завершения процедуры следует нажать «Спасибо» и пользоваться услугами Пенсионного фонда как авторизованный пользователь.

Процедура занимает всего несколько минут и позволяет мгновенно подтвердить личность. Убедиться в успешности идентификации можно через сервис «Моя идентификация» в приложении или на веб-портале Пенсионного фонда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.