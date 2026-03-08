  1. В Украине

НАН призывает незамедлительно начать ремонт моста Патона из-за риска разрушения

11:46, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НАН убеждены, что откладывать ремонт нельзя, поскольку это может привести к человеческим жертвам и транспортному коллапсу.
НАН призывает незамедлительно начать ремонт моста Патона из-за риска разрушения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского, отметил, что институт, который в свое время спроектировал мост под руководством академика Евгения Патона, с 1953 года проводит регулярный мониторинг и обследование сооружения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным НАН, для обеспечения безопасности моста и продления его службы еще на несколько десятилетий необходимо в первую очередь:

  • усилить крайние главные балки на опоре №25;
  • отремонтировать промежуточные опоры №11 (надводную часть) и №21 (подводную часть);
  • отремонтировать или заменить поперечные балки;
  • восстановить связки пролетных строений;
  • починить столбы освещения и перильное ограждение;
  • заменить деформационные швы.

В НАН подчеркивают, что медлить с этими работами нельзя: дефекты, выявленные во время прошлогоднего обследования, если их не устранить, будут развиваться ускоренными темпами. Это может привести к полному разрушению отдельных конструкций, человеческим жертвам и коллапсу транспортной системы Киева.

Поэтому, по рекомендации НАН Украины, ремонт и реконструкция моста имени Е.О. Патона должны начаться незамедлительно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА заявили, что мост Патона в Киеве можно и дальше эксплуатировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев дороги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]