НАН призывает незамедлительно начать ремонт моста Патона из-за риска разрушения

В НАН убеждены, что откладывать ремонт нельзя, поскольку это может привести к человеческим жертвам и транспортному коллапсу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского, отметил, что институт, который в свое время спроектировал мост под руководством академика Евгения Патона, с 1953 года проводит регулярный мониторинг и обследование сооружения.

По данным НАН, для обеспечения безопасности моста и продления его службы еще на несколько десятилетий необходимо в первую очередь:

усилить крайние главные балки на опоре №25;

отремонтировать промежуточные опоры №11 (надводную часть) и №21 (подводную часть);

отремонтировать или заменить поперечные балки;

восстановить связки пролетных строений;

починить столбы освещения и перильное ограждение;

заменить деформационные швы.

В НАН подчеркивают, что медлить с этими работами нельзя: дефекты, выявленные во время прошлогоднего обследования, если их не устранить, будут развиваться ускоренными темпами. Это может привести к полному разрушению отдельных конструкций, человеческим жертвам и коллапсу транспортной системы Киева.

Поэтому, по рекомендации НАН Украины, ремонт и реконструкция моста имени Е.О. Патона должны начаться незамедлительно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА заявили, что мост Патона в Киеве можно и дальше эксплуатировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.