Пенсия в Украине — какие документы подтверждают страховой стаж

20:13, 8 марта 2026
Если трудовая книжка утеряна или в нее не внесены записи о работе, либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, принимаются другие документы.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило, что право на страховую пенсию определяет страховой стаж, приобретенный человеком.

Стаж после 1 января 2004 года, то есть после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

«Основным документом, подтверждающим периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при первом трудоустройстве», — заявили в ПФ.

Что делать, если в трудовой книжке есть исправления или она утеряна?

Порядок подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637.

Таким образом, если трудовая книжка утеряна или в нее не внесены записи о работе, либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, принимаются:

данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

выписки или справки, составленные в том числе на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;

членские билеты профсоюзов (за тот период, за который есть отметки об уплате членских взносов).

Если в реестре застрахованных лиц необходимых данных нет, а предприятие, учреждение или организация расположены на временно оккупированной территории, в районах проведения военных (боевых) действий, в районах, которые находились во временной оккупации, или их имущество (документы) повреждено либо уничтожено вследствие военных (боевых) действий, что делает невозможным получение каких-либо дополнительных документов, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые:

знают заявителя по совместной работе с ним на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе;

имеют документы о своей работе за период, относительно которого они подтверждают работу заявителя.

Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями либо недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, стаж работы, который дает право на пенсию, подтверждается комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии. Такие комиссии созданы при каждом главном управлении Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве (постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10.11.2006 № 18-1).

Стаж работы в особо вредных или особо тяжелых условиях труда (по Списку № 1), вредных и тяжелых условиях труда (по Списку № 2) подтверждается только документами. Если же льготный стаж приобретен на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые ликвидированы без определения правопреемника, он подтверждается указанными комиссиями на основании архивных документов.

документы Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

