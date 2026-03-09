Украина конфисковала 1592 российских вагона стоимостью 2,2 млрд грн — Свириденко

Юлия Свириденко сообщила, что Украина конфисковала 1592 вагона российских компаний стоимостью около 2,2 млрд грн, которые будут переданы в пользование Укрзализныци.

Украина конфисковала 1592 вагона, которые принадлежали России и использовались для перевозки коммерческих грузов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство определило Фонд государственного имущества органом управления этим имуществом с последующей передачей вагонов в пользование "Укрзализныци".

"Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования", - отметила Свириденко.

Она добавила, что оценочная стоимость конфискованных вагонов составляет около 2,2 млрд. грн. Они находятся в рабочем состоянии и могут использоваться до конца срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе военных.

Свириденко сообщила, что вагоны принадлежали подсанкционным резидентам России, в частности «ВЭБ-Лизинг», государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «Норд» — дочерней компании «Сбербанк Лизинг», а также другим российским компаниям и компаниям.

До полномасштабного вторжения в 2022 году российские компании осуществляли перевозку по этим вагонам по территории Украины и стран ЕС. После начала боевых действий они остались на территории Украины и были арестованы.

В прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие указом Президента и утвержденным законом, эти вагоны были конфискованы.

