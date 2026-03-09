  1. В Украине

Украина конфисковала 1592 российских вагона стоимостью 2,2 млрд грн — Свириденко

18:00, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлия Свириденко сообщила, что Украина конфисковала 1592 вагона российских компаний стоимостью около 2,2 млрд грн, которые будут переданы в пользование Укрзализныци.
Украина конфисковала 1592 российских вагона стоимостью 2,2 млрд грн — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина конфисковала 1592 вагона, которые принадлежали России и использовались для перевозки коммерческих грузов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, правительство определило Фонд государственного имущества органом управления этим имуществом с последующей передачей вагонов в пользование "Укрзализныци".

"Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования", - отметила Свириденко.

Она добавила, что оценочная стоимость конфискованных вагонов составляет около 2,2 млрд. грн. Они находятся в рабочем состоянии и могут использоваться до конца срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе военных.

Свириденко сообщила, что вагоны принадлежали подсанкционным резидентам России, в частности «ВЭБ-Лизинг», государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «Норд» — дочерней компании «Сбербанк Лизинг», а также другим российским компаниям и компаниям.

До полномасштабного вторжения в 2022 году российские компании осуществляли перевозку по этим вагонам по территории Украины и стран ЕС. После начала боевых действий они остались на территории Украины и были арестованы.

В прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие указом Президента и утвержденным законом, эти вагоны были конфискованы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Кабинет Министров Украины Укрзализныця Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]