Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

В Украине во время военного положения действуют специальные правила пересечения государственной границы для отдельных категорий граждан.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т. п. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. Ездить за границу на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

Вскоре Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, уточнив, что право на выезд не имеют лица, определенные в пункте 2-14.

В соответствии с этим пунктом Правил пересечения государственной границы министры, руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители, государственные секретари министерств, руководитель Офиса Президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом, и их заместители, глава СБУ, его первый заместитель и заместители, народные депутаты Украины, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители, депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами и т. п., имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках. Правда, они также могут выехать для лечения за границей при наличии письма Минздрава.

То есть в этом перечне оказались государственные служащие и представители органов власти, включая женщин-судей и женщин-депутатов.

Понятно, что основной целью такого решения называют обеспечение непрерывной работы государственных институтов во время войны и предотвращение злоупотреблений служебным положением при выезде за границу.

Также понятно, что в условиях военного положения судебная система играет важную роль в поддержании правопорядка и рассмотрении дел, связанных с безопасностью, военными преступлениями, мобилизацией и другими важными вопросами, и государство стремится обеспечить постоянное присутствие судей на рабочих местах.

Однако такие односторонние ограничения вызвали дискуссии в юридической среде и обществе, поскольку сразу поставили женщин-судей и женщин-госслужащих среднего звена в неравное положение по сравнению с мужчинами, которые имеют бронирование и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

В августе 2023 года Совет судей обращался к правительству с просьбой пересмотреть полный запрет, который был введен в январе 2023 года постановлением №69 «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины», и разрешить женщинам-судьям выезжать за границу в определённых случаях, например в отпуск или с профессиональной целью. По мнению представителей судейского корпуса, полный запрет создает неравные условия и может осложнять международное сотрудничество, участие в конференциях или учебных программах.

Несмотря на проведенную подготовительную работу и поддержку профессионального сообщества, ситуация с урегулированием выезда за границу женщин-судей осталась неизменной — соответствующие изменения в правительственное постановление внесены не были.

В августе 2025 года Кабинет министров снял ограничения на пересечение границы для женщин-депутатов местных советов, которые работают на общественных началах и не являются должностными лицами местного самоуправления.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко тогда подчеркивала, что изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета — то выезд за границу, как и прежде, возможен исключительно в пределах служебной командировки.

В начале августа 2025 года Совет судей Украины повторно обратился к Юлии Свириденко с просьбой разрешить женщинам, которые работают в судебной системе, свободное пересечение границы.

«В публичном пространстве появилась информация о возможности выезда за границу в отпуск для забронированных мужчин, что свидетельствует о потенциальной готовности государства к более гибкому подходу в урегулировании вопросов временного выезда отдельных категорий работников.

В этом контексте особую надежду вызывает недавнее назначение Премьер-министром Украины женщины, которая, без сомнения, хорошо осознает те глубокие социальные вызовы, которые встали перед украинскими семьями в условиях войны», — говорилось в обращении ССУ.

«Сотни украинских семей, в том числе и семьи судей, были разделены войной на годы. Длительная невозможность видеть собственных детей или ухаживать за тяжело больными родственниками даже во время ежегодного законного отпуска вызывает не только глубокое моральное напряжение, но и ставит под сомнение реальность обеспечения права на семейную жизнь для женщин, которые добросовестно выполняют обязанности на службе государству.

Эта ситуация, к сожалению, уже имеет практические последствия для кадрового потенциала судебной системы: известны случаи, когда именно из-за невозможности на законных основаниях временно выехать за пределы Украины в отпуск женщины-судьи вынуждены подавать заявления об отставке», — отмечалось в решении ССУ.

Вопрос выезда за границу для женщин, которые работают в судебной системе, остаётся актуальным и в дальнейшем требует урегулирования на законодательном уровне. Юристы и представители судейского корпуса надеются, что в будущем будет найден баланс между интересами государства в условиях войны и правами государственных служащих на семейную жизнь и профессиональное развитие.

