День украинской музыки могут ввести в сентябре: что предполагает инициатива и какая ее цель

В Раде зарегистрировали проект постановления о введении Дня украинской музыки, который предлагается отмечать в третью субботу сентября — в память о фестивале «Червона Рута» 1989 года и как знак поддержки и развития украинской музыкальной индустрии.

Как известно, в Украине может появиться новый праздник — День украинской музыки. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

Его предлагают отмечать в третью субботу сентября — в честь события 1989 года, когда на фестивале «Червона Рута» в Черновцах впервые публично прозвучал тогда еще запрещённый гимн «Ще не вмерла Україна». О деталях инициативы сообщил председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Санченко.

«Регистрация проекта постановления о введении Дня украинской музыки — важное событие по нескольким причинам. Во-первых, идею поддержали более 30 народных депутатов из разных фракций и групп. Это означает, что в целом инициатива имеет высокие шансы быть принятой, и такой праздник появится. Во-вторых, эта идея возникла по предложению самой музыкальной сообщества. Еще в сентябре 2025 года состоялась встреча вице-спикера парламента Александра Корниенко с представителями Всеукраинской ассоциации музыкальных событий и Украинского агентства по авторскому и смежным правам. Во время нее было озвучено, что сообщество хотело бы иметь собственный праздник — как акт признания и знак уважения к этой сфере и к музыкальной индустрии в целом», — сообщил депутат.

По его словам, после проработки этой инициативы в парламентском подкомитете по вопросам музыкальной индустрии пришли к выводу, что наиболее символичной датой для празднования Дня украинской музыки является третья суббота сентября.

«Именно в сентябре 1989 года на музыкальном фестивале “Червона Рута” в Черновцах впервые публично прозвучал тогда еще запрещённый гимн “Ще не вмерла Україна”. На тот момент это был акт невероятного мужества участников, которые серьезно рисковали, ведь в СССР все еще действовала репрессивная машина. И все же музыканты продемонстрировали украинскую идентичность, показали, что Украина остается в сердце и никуда не исчезает, а советская система не способна ее вытеснить», — отметил Санченко.

По мнению Александра Санченко, введение нового праздника будет способствовать развитию музыкальной сферы. Он отметил, что День украинской музыки должен стать не просто еще одной датой в календаре, а возможностью почтить тех, кто внес весомый вклад в развитие украинской музыки, а также реализовывать инициативы для поддержки и развития нового поколения деятелей искусства, которые будут популяризировать Украину и ее культуру через музыку.

Также, по его словам, в парламенте надеются, что в ближайшее время проект постановления будет вынесен в сессионный зал и поддержан представителями всех фракций и групп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что цель введения Дня украинской музыки — укрепление национального единства, поддержка украинской культуры и консолидация общества.

В пояснительной записке подчеркивается, что в условиях войны украинская музыка является не только искусством, но и средством поддержки боевого духа, сохранения национальной идентичности и культурного сопротивления.

Также отмечается, что установление отдельного дня может стать инструментом поддержки украинских исполнителей и развития музыкальной индустрии, а также способствовать популяризации украинской музыки в мире.

