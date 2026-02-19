В Украине может появиться новый праздник: инициативу рассмотрели в Верховной Раде

В Комитете ВРУ предлагают ввести День украинской музыки.

18 февраля состоялось заседание парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, в ходе которого народные депутаты рассмотрели ряд вопросов в сфере гуманитарной политики, культуры, языковой политики и социальной защиты детей.

В частности, члены Комитета обсудили инициативу авторского сообщества по установлению Дня украинской музыки. Ее представил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александр Санченко.

По его словам, с соответствующим обращением выступили представители музыкальной индустрии, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам. Предлагается отмечать День украинской музыки ежегодно в третью субботу сентября — в память о фестивале «Червона рута» 1989 года, который стал знаковым событием в истории современной украинской культуры.

Александр Санченко подчеркнул, что украинская музыка сегодня является не только сферой искусства, но и важным элементом информационной безопасности и частью культурного фронта. Он отметил, что государство уже внедрило отдельные программы поддержки музыкальной отрасли, однако введение профессионального праздника стало бы дополнительным символическим шагом для консолидации сообщества и развития индустрии.

Народный депутат предложил поддержать инициативу и оформить ее как законодательную инициативу членов Комитета с последующим включением в общую систему профессиональных праздников, которая в настоящее время разрабатывается совместно с Министерством культуры Украины.

Позицию поддержал народный депутат Николай Княжицкий. Он отметил, что вопрос целесообразно урегулировать в рамках комплексного законопроекта о памятных датах и профессиональных праздниках, при этом не исключил возможности оперативной регистрации отдельного постановления уже в ближайшее время.

