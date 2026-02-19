  1. В Україні

В Україні може з’явитися нове свято: ініціативу розглянули у Верховній Раді

21:42, 19 лютого 2026
У Комітеті ВРУ пропонують запровадити День української музики.
18 лютого відбулося засідання парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час якого народні депутати розглянули низку питань у сфері гуманітарної політики, культури, мовної політики та соціального захисту дітей.

Зокрема, члени Комітету обговорили ініціативу авторської спільноти щодо встановлення Дня української музики. Її представив народний депутат, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

За його словами, з відповідним зверненням виступили представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав. Пропонується відзначати День української музики щороку у третю суботу вересня — на згадку про фестиваль «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією в історії сучасної української культури.

Олександр Санченко наголосив, що українська музика сьогодні є не лише сферою мистецтва, а й важливим елементом інформаційної безпеки та частиною культурного фронту. Він зазначив, що держава вже запровадила окремі програми підтримки музичної галузі, однак запровадження професійного свята стало б додатковим символічним кроком для консолідації спільноти та розвитку індустрії.

Народний депутат запропонував підтримати ініціативу та оформити її як законодавчу ініціативу членів Комітету з подальшим включенням до загальної системи професійних свят, що наразі напрацьовується спільно з Міністерством культури України.

Позицію підтримав народний депутат Микола Княжицький. Він зазначив, що питання доцільно врегулювати в межах комплексного законопроєкту про пам’ятні дати та професійні свята, водночас не виключив можливості оперативної реєстрації окремої постанови вже найближчим часом.

Верховна Рада України музична індустрія Міністерство культури та стратегічних комунікацій свято культура

