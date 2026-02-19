В Україні може з’явитися нове свято: ініціативу розглянули у Верховній Раді

У Комітеті ВРУ пропонують запровадити День української музики.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

18 лютого відбулося засідання парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час якого народні депутати розглянули низку питань у сфері гуманітарної політики, культури, мовної політики та соціального захисту дітей.

Зокрема, члени Комітету обговорили ініціативу авторської спільноти щодо встановлення Дня української музики. Її представив народний депутат, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

За його словами, з відповідним зверненням виступили представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав. Пропонується відзначати День української музики щороку у третю суботу вересня — на згадку про фестиваль «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією в історії сучасної української культури.

Олександр Санченко наголосив, що українська музика сьогодні є не лише сферою мистецтва, а й важливим елементом інформаційної безпеки та частиною культурного фронту. Він зазначив, що держава вже запровадила окремі програми підтримки музичної галузі, однак запровадження професійного свята стало б додатковим символічним кроком для консолідації спільноти та розвитку індустрії.

Народний депутат запропонував підтримати ініціативу та оформити її як законодавчу ініціативу членів Комітету з подальшим включенням до загальної системи професійних свят, що наразі напрацьовується спільно з Міністерством культури України.

Позицію підтримав народний депутат Микола Княжицький. Він зазначив, що питання доцільно врегулювати в межах комплексного законопроєкту про пам’ятні дати та професійні свята, водночас не виключив можливості оперативної реєстрації окремої постанови вже найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.