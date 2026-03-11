Изменение названия улицы: нужно ли украинцам обновлять документы

После переименования улиц в рамках декоммунизации у граждан возникают вопросы необходимости обновления документов, поэтому в Миграционной служб предоставили соответствующие разъяснения.

Во многих городах Украины продолжается переименование улиц в рамках декоммунизации. В связи с этим у граждан часто возникает вопрос: нужно ли менять паспорт и другие документы, если изменилась название улицы.

В Миграционной службе Днепропетровской области объяснили, должны ли физические лица обновлять документы после переименования адреса.

Нужно ли менять документы после переименования улиц?

Нет. Документы, удостоверяющие личность, менять не нужно.

Если паспорт старого образца (в виде книжечки), нужно ли ставить новый штамп о регистрации?

Нет, не нужно. В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте проживания (пребывания) / снятии с зарегистрированного места проживания (пребывания) лица при осуществлении органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины (в частности в паспорт гражданина Украины), или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие её специальный статус, не вносятся.

Нужно ли менять выписку о регистрации, если паспорт в виде ID-карты?

Документом, подтверждающим сведения о месте проживания (пребывания) лица или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориальной громады.

Для получения выписки человек может обратиться в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, а также сформировать её через приложение «Дія» после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Выписки из реестра территориальной громады, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

