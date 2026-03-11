Свириденко обсудила с наблюдательным советом «Нафтогаза» цены на газ: чего ожидать населению и бизнесу
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что встретилась с новоизбранным наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины».
По ее словам, во время встречи стороны обсудили ключевые задачи компании: наращивание добычи газа, повышение капитализации группы, развитие международных партнерств, а также продолжение выполнения социальных обязательств.
«Поблагодарила компанию и ее работников за преданную работу, в частности во время этой сложной зимы.
Отдельно обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Ожидаем от государственной компании активного участия в выполнении этих планов, в частности в части обеспечения бесперебойного поставления газа громадам», — сказала она.
Юлия Свириденко добавила, что также отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения.
«Государство и дальше будет обеспечивать соответствующую поддержку людям в этот непростой период. В то же время для коммерческого сегмента последовательно движемся в направлении либерализации цен», — заявила она.
