Пенсионерам нужно обновить удостоверение: кто должен получить новый документ

Некоторым украинцам нужно срочно обратиться в ПФУ за новым удостоверением.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионное удостоверение является основным документом пенсионера, поскольку именно оно подтверждает право на получение пенсионных выплат и предусмотренных законом льгот. Если документ был утерян, его необходимо как можно быстрее восстановить. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как это можно сделать.

В ПФУ отмечают, что восстановить пенсионное удостоверение можно двумя способами. Пенсионер может лично обратиться в любой удобный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда. Также подать заявление можно дистанционно — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Для восстановления пенсионного удостоверения пенсионеру необходимо предоставить:

паспорт;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

заявление на изготовление пенсионного удостоверения;

цветную фотографию размером 3×2,5 см.

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через вебпортал ПФУ, необходимо:

Войти в личный кабинет, пройдя верификацию с помощью idBank или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Перейти в раздел «По вопросам пенсионного обеспечения».

Выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

В мобильном приложении Пенсионного фонда нужно выбрать вкладку «В ПФУ», затем перейти в раздел «Коммуникации в ПФУ» и выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Чтобы пенсионное удостоверение всегда оставалось у пенсионера, можно оформить его электронный вариант, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Оформить электронное удостоверение, которое невозможно потерять, также можно на вебпортале Пенсионного фонда. Отображаться оно будет в приложении «Дія».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.