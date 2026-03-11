Пенсионерам нужно обновить удостоверение: кто должен получить новый документ
Пенсионное удостоверение является основным документом пенсионера, поскольку именно оно подтверждает право на получение пенсионных выплат и предусмотренных законом льгот. Если документ был утерян, его необходимо как можно быстрее восстановить. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как это можно сделать.
В ПФУ отмечают, что восстановить пенсионное удостоверение можно двумя способами. Пенсионер может лично обратиться в любой удобный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда. Также подать заявление можно дистанционно — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».
Для восстановления пенсионного удостоверения пенсионеру необходимо предоставить:
- паспорт;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- заявление на изготовление пенсионного удостоверения;
- цветную фотографию размером 3×2,5 см.
Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через вебпортал ПФУ, необходимо:
Войти в личный кабинет, пройдя верификацию с помощью idBank или квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Перейти в раздел «По вопросам пенсионного обеспечения».
Выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».
В мобильном приложении Пенсионного фонда нужно выбрать вкладку «В ПФУ», затем перейти в раздел «Коммуникации в ПФУ» и выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
Чтобы пенсионное удостоверение всегда оставалось у пенсионера, можно оформить его электронный вариант, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Оформить электронное удостоверение, которое невозможно потерять, также можно на вебпортале Пенсионного фонда. Отображаться оно будет в приложении «Дія».
