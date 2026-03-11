Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

По его словам, в 2025 году бюджетные ассигнования для судебной системы направлялись прежде всего на обеспечение стабильной выплаты заработной платы работникам аппаратов судов и поддержку их финансовой стабильности.

Отдельные расходы были направлены на другие операционные затраты. В частности, на служебные командировки, значительные средства — на содержание и эксплуатацию помещений судов, а также на капитальные ремонты и строительство объектов судебной инфраструктуры.

Несмотря на сложные условия, ведомству удалось обеспечить стабильные выплаты и начать восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ключевые показатели бюджета: Общая потребность в финансировании на 2025 год составляла 36,3 млрд грн, однако госбюджетом было предусмотрено лишь 22,1 млрд грн.

Оплата труда: На заработные платы и начисления было направлено 19,88 млрд грн, что составляет почти 90% от всех фактических расходов.

Судебное вознаграждение: Выплаты судьям в 2025 году были обеспечены в полном объеме в соответствии с порядком и размерами, определенными законом о государственном бюджете.

Заработные платы работников аппаратов судов

По данным ГСА, в 2025 году среднегодовая заработная плата работников аппаратов судов выросла примерно на 4 400 гривен. Это повышение связано с введением дополнительных региональных коэффициентов и изменениями в системе оплаты труда в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины.

Доходы и бюджетные показатели

По словам председателя ГСА, общий объем доходов, связанных с функционированием судебной системы, составил около 3,6 млрд грн. В дальнейшем финансирование планируется увеличивать. В частности, в проектах бюджетного планирования на 2026 год предусмотрен рост финансирования до примерно 5,6 млрд грн.

Восстановление судебной инфраструктуры

Отдельно во время выступления было уделено внимание вопросам восстановления судебных учреждений, получивших повреждения в результате войны. По словам представителя ГСА, значительная часть помещений судов пострадала или была разрушена, что создает дополнительную нагрузку на систему правосудия.

В связи с этим государство продолжает направлять средства на:

ремонт и восстановление зданий судов;

модернизацию инженерных систем;

повышение уровня безопасности судебных учреждений;

создание надлежащих условий для работы судей и работников аппаратов.

Кроме того, в 2025 году был завершен ряд процедур передачи отдельных зданий из коммунальной в государственную собственность для дальнейшего размещения судебных учреждений.

В ГСА подчеркивают, что одним из приоритетов на ближайшие годы остается восстановление инфраструктуры судебной системы и обеспечение ее стабильного функционирования даже в условиях военного времени.

Безопасность и информационные системы

Началась интеграция судебной информации в единую государственную систему, включающую информацию о критической инфраструктуре, военных объектах и базовые данные для аналитики. По состоянию на 2023 год в систему включена информация о 91,3% объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, создан единый государственный реестр для военнообязанных объектов и базовая аналитическая поддержка для контроля и безопасности.

Планы на 2026 год

ГСА уже сформировала бюджетный запрос на следующий год, где общая потребность в финансировании выросла до 38,2 млрд грн. Приоритетными направлениями остаются повышение заработных плат работникам аппаратов судов и расходы на развитие, которые на данный момент обеспечены лишь частично.

