Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22
По его словам, в 2025 году бюджетные ассигнования для судебной системы направлялись прежде всего на обеспечение стабильной выплаты заработной платы работникам аппаратов судов и поддержку их финансовой стабильности.
Отдельные расходы были направлены на другие операционные затраты. В частности, на служебные командировки, значительные средства — на содержание и эксплуатацию помещений судов, а также на капитальные ремонты и строительство объектов судебной инфраструктуры.
Несмотря на сложные условия, ведомству удалось обеспечить стабильные выплаты и начать восстановление разрушенной инфраструктуры.
Ключевые показатели бюджета: Общая потребность в финансировании на 2025 год составляла 36,3 млрд грн, однако госбюджетом было предусмотрено лишь 22,1 млрд грн.
Оплата труда: На заработные платы и начисления было направлено 19,88 млрд грн, что составляет почти 90% от всех фактических расходов.
Судебное вознаграждение: Выплаты судьям в 2025 году были обеспечены в полном объеме в соответствии с порядком и размерами, определенными законом о государственном бюджете.
Заработные платы работников аппаратов судов
По данным ГСА, в 2025 году среднегодовая заработная плата работников аппаратов судов выросла примерно на 4 400 гривен. Это повышение связано с введением дополнительных региональных коэффициентов и изменениями в системе оплаты труда в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины.
Доходы и бюджетные показатели
По словам председателя ГСА, общий объем доходов, связанных с функционированием судебной системы, составил около 3,6 млрд грн. В дальнейшем финансирование планируется увеличивать. В частности, в проектах бюджетного планирования на 2026 год предусмотрен рост финансирования до примерно 5,6 млрд грн.
Восстановление судебной инфраструктуры
Отдельно во время выступления было уделено внимание вопросам восстановления судебных учреждений, получивших повреждения в результате войны. По словам представителя ГСА, значительная часть помещений судов пострадала или была разрушена, что создает дополнительную нагрузку на систему правосудия.
В связи с этим государство продолжает направлять средства на:
- ремонт и восстановление зданий судов;
- модернизацию инженерных систем;
- повышение уровня безопасности судебных учреждений;
- создание надлежащих условий для работы судей и работников аппаратов.
Кроме того, в 2025 году был завершен ряд процедур передачи отдельных зданий из коммунальной в государственную собственность для дальнейшего размещения судебных учреждений.
В ГСА подчеркивают, что одним из приоритетов на ближайшие годы остается восстановление инфраструктуры судебной системы и обеспечение ее стабильного функционирования даже в условиях военного времени.
Безопасность и информационные системы
Началась интеграция судебной информации в единую государственную систему, включающую информацию о критической инфраструктуре, военных объектах и базовые данные для аналитики. По состоянию на 2023 год в систему включена информация о 91,3% объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, создан единый государственный реестр для военнообязанных объектов и базовая аналитическая поддержка для контроля и безопасности.
Планы на 2026 год
ГСА уже сформировала бюджетный запрос на следующий год, где общая потребность в финансировании выросла до 38,2 млрд грн. Приоритетными направлениями остаются повышение заработных плат работникам аппаратов судов и расходы на развитие, которые на данный момент обеспечены лишь частично.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.