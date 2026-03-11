  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

16:03, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.
Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По его словам, в 2025 году бюджетные ассигнования для судебной системы направлялись прежде всего на обеспечение стабильной выплаты заработной платы работникам аппаратов судов и поддержку их финансовой стабильности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отдельные расходы были направлены на другие операционные затраты. В частности, на служебные командировки, значительные средства — на содержание и эксплуатацию помещений судов, а также на капитальные ремонты и строительство объектов судебной инфраструктуры.

Несмотря на сложные условия, ведомству удалось обеспечить стабильные выплаты и начать восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ключевые показатели бюджета: Общая потребность в финансировании на 2025 год составляла 36,3 млрд грн, однако госбюджетом было предусмотрено лишь 22,1 млрд грн.

Оплата труда: На заработные платы и начисления было направлено 19,88 млрд грн, что составляет почти 90% от всех фактических расходов.

Судебное вознаграждение: Выплаты судьям в 2025 году были обеспечены в полном объеме в соответствии с порядком и размерами, определенными законом о государственном бюджете.

Заработные платы работников аппаратов судов

По данным ГСА, в 2025 году среднегодовая заработная плата работников аппаратов судов выросла примерно на 4 400 гривен. Это повышение связано с введением дополнительных региональных коэффициентов и изменениями в системе оплаты труда в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины.

Доходы и бюджетные показатели

По словам председателя ГСА, общий объем доходов, связанных с функционированием судебной системы, составил около 3,6 млрд грн. В дальнейшем финансирование планируется увеличивать. В частности, в проектах бюджетного планирования на 2026 год предусмотрен рост финансирования до примерно 5,6 млрд грн.

Восстановление судебной инфраструктуры

Отдельно во время выступления было уделено внимание вопросам восстановления судебных учреждений, получивших повреждения в результате войны. По словам представителя ГСА, значительная часть помещений судов пострадала или была разрушена, что создает дополнительную нагрузку на систему правосудия.

В связи с этим государство продолжает направлять средства на:

  • ремонт и восстановление зданий судов;
  • модернизацию инженерных систем;
  • повышение уровня безопасности судебных учреждений;
  • создание надлежащих условий для работы судей и работников аппаратов.

Кроме того, в 2025 году был завершен ряд процедур передачи отдельных зданий из коммунальной в государственную собственность для дальнейшего размещения судебных учреждений.

В ГСА подчеркивают, что одним из приоритетов на ближайшие годы остается восстановление инфраструктуры судебной системы и обеспечение ее стабильного функционирования даже в условиях военного времени.

Безопасность и информационные системы

Началась интеграция судебной информации в единую государственную систему, включающую информацию о критической инфраструктуре, военных объектах и базовые данные для аналитики. По состоянию на 2023 год в систему включена информация о 91,3% объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, создан единый государственный реестр для военнообязанных объектов и базовая аналитическая поддержка для контроля и безопасности.

Планы на 2026 год

ГСА уже сформировала бюджетный запрос на следующий год, где общая потребность в финансировании выросла до 38,2 млрд грн. Приоритетными направлениями остаются повышение заработных плат работникам аппаратов судов и расходы на развитие, которые на данный момент обеспечены лишь частично.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА деньги Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Съезд судей принял новый Регламент: как изменятся правила назначения судей КСУ и работа форума

ХХ съезд судей утвердил Регламент, который меняет механизм созыва в случае бездействия РСУ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]