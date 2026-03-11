  1. В Украине

В новой Стратегии для ВПЛ от Минсоцполитики предусмотрели отдельный блок возвращения украинцев из-за границы

15:23, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Дениса Улютина, Стратегия ВПЛ будет включать блок возвращения украинцев из-за границы.
В новой Стратегии для ВПЛ от Минсоцполитики предусмотрели отдельный блок возвращения украинцев из-за границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины сообщили о завершении подготовки новой Стратегии по внутренне перемещенным лицам, которая в ближайшее время будет подана на межведомственное согласование. Документ призван охватить все ключевые вызовы, с которыми сталкиваются ВПЛ — от эвакуации до интеграции в общинах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, одним из главных запросов среди внутренне перемещенных лиц остается обеспечение жильем.

«Самый большой запрос среди ВПЛ — это жилье. Нужно решение, которое даст возможность людям иметь собственное жилье, а не постоянно находиться в МТП. Сейчас мы работаем над таким решением», — отметил он.

Министр также сообщил, что новая Стратегия будет предусматривать отдельный блок, посвященный возвращению украинцев из-за границы.

«Наше видение — пытаться избежать сепарации, избежать давления между ВПЛ и теми, кто будет возвращаться», — подчеркнул Улютин.

Параллельно с разработкой Стратегии Минсоцполитики работает над ИТ-составляющей. Планируется создание специального веб-ресурса, который будет содержать пошаговый путь для внутренне перемещенных лиц. В частности, на платформе предусмотрят возможность самодекларирования об эвакуации, перечень мест временного проживания (МТП), где можно остановиться на определенный период, а также блок реинтеграции.

В министерстве также отметили, что для поддержки ВПЛ государство в настоящее время реализует ряд жилищных программ. В частности, предусмотрена субвенция в размере 1,5 млрд грн на обустройство временного жилья или поддерживаемого проживания и приобретение домов в сельской местности для ВПЛ.

Кроме того, в Украине действует программа льготного кредитования для внутренне перемещенных лиц. В ее рамках государство компенсирует 70% первоначального взноса и ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также возмещает до 40 тыс. грн расходов на сопутствующие услуги по оформлению кредитного договора.

Отметим, что Украина и Германия также договорились о новых льготных ипотечных кредитах для ВПЛ. Отбор заемщиков будет осуществляться через открытый реестр и случайную жеребьевку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина война ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Съезд судей принял новый Регламент: как изменятся правила назначения судей КСУ и работа форума

ХХ съезд судей утвердил Регламент, который меняет механизм созыва в случае бездействия РСУ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]