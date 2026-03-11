В новой Стратегии для ВПЛ от Минсоцполитики предусмотрели отдельный блок возвращения украинцев из-за границы

По словам Дениса Улютина, Стратегия ВПЛ будет включать блок возвращения украинцев из-за границы.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины сообщили о завершении подготовки новой Стратегии по внутренне перемещенным лицам, которая в ближайшее время будет подана на межведомственное согласование. Документ призван охватить все ключевые вызовы, с которыми сталкиваются ВПЛ — от эвакуации до интеграции в общинах.

Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, одним из главных запросов среди внутренне перемещенных лиц остается обеспечение жильем.

«Самый большой запрос среди ВПЛ — это жилье. Нужно решение, которое даст возможность людям иметь собственное жилье, а не постоянно находиться в МТП. Сейчас мы работаем над таким решением», — отметил он.

Министр также сообщил, что новая Стратегия будет предусматривать отдельный блок, посвященный возвращению украинцев из-за границы.

«Наше видение — пытаться избежать сепарации, избежать давления между ВПЛ и теми, кто будет возвращаться», — подчеркнул Улютин.

Параллельно с разработкой Стратегии Минсоцполитики работает над ИТ-составляющей. Планируется создание специального веб-ресурса, который будет содержать пошаговый путь для внутренне перемещенных лиц. В частности, на платформе предусмотрят возможность самодекларирования об эвакуации, перечень мест временного проживания (МТП), где можно остановиться на определенный период, а также блок реинтеграции.

В министерстве также отметили, что для поддержки ВПЛ государство в настоящее время реализует ряд жилищных программ. В частности, предусмотрена субвенция в размере 1,5 млрд грн на обустройство временного жилья или поддерживаемого проживания и приобретение домов в сельской местности для ВПЛ.

Кроме того, в Украине действует программа льготного кредитования для внутренне перемещенных лиц. В ее рамках государство компенсирует 70% первоначального взноса и ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также возмещает до 40 тыс. грн расходов на сопутствующие услуги по оформлению кредитного договора.

Отметим, что Украина и Германия также договорились о новых льготных ипотечных кредитах для ВПЛ. Отбор заемщиков будет осуществляться через открытый реестр и случайную жеребьевку.

