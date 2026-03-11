Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич во время Съезда судей представил отчет о деятельности Совета и обозначил основные вопросы, над которыми работал орган на протяжении своей каденции.

По его словам, в течение этого периода Совет судей реагировал на большинство проблем, которые сейчас обсуждаются в профессиональном сообществе. В частности, речь идет о вопросах командирования судей, социального обеспечения судей-переселенцев, оплаты труда работников аппаратов судов, а также об отдельных аспектах деятельности органов судейского управления.

Богдан Монич напомнил, что Совет судей выступал против практики командирования судей без их согласия даже в условиях военного времени. По его словам, орган подчеркивал необходимость соблюдения гарантий независимости судей и обращал внимание законодателей на несовершенство соответствующих законодательных изменений.

Также Совет судей поднимал вопрос правового урегулирования ситуации с судами, которые прекратили работу из-за войны. В частности, речь шла об отсутствии механизма перевода судей в те суды, куда они были командированы в связи с прекращением работы их учреждений.

Особое внимание, по словам главы РСУ, Совет уделял проблемам судей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Орган инициировал вопрос о возможности включения судей-переселенцев в государственную программу обеспечения жильем «єОселя». Однако, как отметил председатель Совета судей, правительство пока не поддержало эту инициативу, несмотря на длительную переписку с Кабинетом Министров Украины.

Еще одним направлением работы был вопрос выезда за границу судей, в частности женщин-судей. Совет судей инициировал соответствующие обращения и нарабатывал изменения в правительственные решения, однако этот вопрос на данный момент также не получил практического решения.

В то же время Богдан Монич сообщил и о решениях, которые удалось реализовать. В частности, была поддержана инициатива по ограничению публикации результатов квалификационных тестов судей, что имело целью предотвратить возможную дискриминацию кандидатов. Эту позицию поддержали другие органы судебной власти, в частности Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Кроме того, Совет судей работал над вопросом повышения оплаты труда работников аппаратов судов, уровень которой, по словам председателя ССУ, остается критически низким. Были наработаны соответствующие законодательные предложения, однако их реализация зависит от решений парламента.

Председатель Совета также сообщил, что за время работы органа был подготовлен ряд важных документов. В частности, утвержден комментарий к Кодексу судейской этики, разработано новое положение о Совете судей, подготовлена обновленная редакция Регламента, а также наработана концепция коммуникационной политики судебной власти. По словам Богдана Монича, эта концепция предусматривала создание системы региональных коммуникационных центров для улучшения взаимодействия судебной власти с обществом, однако инициатива не была поддержана другими институциями судебной системы.

В то же время он подчеркнул, что одним из ключевых вызовов для органов судейского самоуправления остается ограниченность их полномочий. Из-за этого Совет судей часто может лишь обращаться с рекомендациями и инициативами к другим органам государственной власти, которые не всегда принимают их во внимание.

Подытоживая отчет, Богдан Монич поблагодарил членов Совета за совместную работу и подчеркнул, что на протяжении каденции орган работал слаженно, без разделения по уровням судебных инстанций. Он также выразил надежду, что новый состав Совета судей Украины сохранит командный формат работы и продолжит решение ключевых проблем судебной системы.

