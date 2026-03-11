Мост через Тису уже прошел испытание, но подходы к нему до сих пор не построены – вопрос подняли в Раде

Вопрос строительства подъездов к мосту с украинской стороны пока остается нерешенным

В Верховной Раде состоялось заседание парламентской депутатской группы по межпарламентским связям с Румынией, во время которого обсудили вопросы развития приграничной инфраструктуры и строительства подъездов к автодорожному мосту через реку Тиса на украинско-румынской границе.

Участники заседания заслушали информацию о состоянии строительства подъездов к автодорожному пограничному мосту через реку Тиса со стороны Украины. Реализация проекта осуществляется в рамках межгосударственного соглашения между Украиной и Румынией.

Во время обсуждения было отмечено, что в декабре 2025 года автодорожный пограничный мост через реку Тиса успешно прошел испытания. В то же время вопрос строительства подъездов к мосту с украинской стороны пока остается нерешенным.

Обсудив этот вопрос в рамках заседания депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Румынией, участники подчеркнули важность эффективного транспортного сообщения, развития приграничной инфраструктуры и укрепления межгосударственного сотрудничества и дружеских связей между Украиной и Румынией.

