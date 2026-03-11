Міст через Тису вже пройшов випробування, але підходи до нього досі не побудовані – питання підняли у Раді

Питання будівництва підходів до мосту з українського боку наразі залишається невирішеним.

У Верховній Рада відбулося засідання парламентської депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Румунією, під час якого обговорили питання розвитку прикордонної інфраструктури та будівництва підходів до автодорожнього мосту через річку Тиса на українсько-румунському кордоні.

Учасники засідання заслухали інформацію щодо стану будівництва підходів до автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса зі сторони України. Реалізація проєкту здійснюється в межах міждержавної угоди між Україною та Румунією.

Під час обговорення було зазначено, що у грудні 2025 року автодорожній прикордонний міст через річку Тиса успішно пройшов випробування. Водночас питання будівництва підходів до мосту з українського боку наразі залишається невирішеним.

Обговоривши це питання в рамках засідання депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Румунією, учасники наголосили на важливості ефективного транспортного сполучення, розвитку прикордонної інфраструктури та зміцнення міждержавної співпраці і дружніх зв’язків між Україною та Румунією.

