Тимчасово зупинено надання послуг у сервісних центрах МВС: що сталося

Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасове призупинення надання послуг у сервісних центрах. Причиною стали позапланові технічні роботи.

У відомстві зазначили, що через проведення технічних робіт оформлення та надання послуг у сервісних центрах МВС наразі тимчасово не здійснюється. Громадян просять поставитися до ситуації з розумінням і вибачаються за можливі незручності.

У Головному сервісному центрі також додали, що про відновлення роботи сервісних центрів повідомлять додатково на офіційних сторінках у соціальних мережах.

