У Києві начальниці служби у справах дітей оголосили підозру через бездіяльність у справі катування 9-річного хлопчика

За даними слідства, керівниця служби не забезпечила належного реагування на повідомлення про домашнє насильство щодо дитини.

У Києві начальниці районної Служби у справах дітей повідомлено про підозру у службовій недбалості через бездіяльність у справі про катування 9-річного хлопчика.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури оголосили посадовиці підозру за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, керівниця служби не забезпечила належного реагування на повідомлення про домашнє насильство щодо дитини. Інформація про побиття надійшла після того, як 9-річний хлопчик на вулиці звернувся до поліцейських і розповів, що мати його б’є. Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол, а відповідні матеріали передали до районної служби у справах дітей.

Втім, як зазначає слідство, необхідних дій для захисту дитини вжито не було. Керівниця служби не організувала невідкладної перевірки умов проживання та оцінки безпеки хлопчика, а працівники обмежилися формальним актом про неможливість поспілкуватися з родиною, оскільки їм не відчинили двері.

Упродовж цього часу, за даними правоохоронців, мати систематично знущалася з дитини протягом дев’яти місяців. За інформацією слідства, вона била хлопчика руками, ногами та різними предметами, зв’язувала кабелем від зарядного пристрою, змушувала їсти зачерствілий хліб, іноді зачиняла на ніч у туалеті та залишала без одягу. Також кухонним ножем робила порізи на голові дитини.

Катування припинилися після того, як у школі помітили травмовану руку хлопчика, яку, за даними слідства, мати затискала дверима. Педагоги викликали поліцію.

Наразі дитина проживає у дитячому будинку сімейного типу. За клопотанням прокурора підозрювану посадовицю відсторонено від посади.

Матері хлопчика у січні 2026 року повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування) та ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

