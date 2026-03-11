Верховна Рада створила ТСК для контролю використання коштів на підтримку ВПО: які її головні завдання

ТСК перевірятиме використання коштів для ВПО, розслідуватиме можливі порушення у програмах допомоги, контролюватиме житлові ресурси для переселенців і виплату пенсій ВПО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства щодо використання коштів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб №15038.

Головою ТСК пропонується обрати народного депутата Сергія Козира, а його заступником – народного депутата Артура Герасимова.

Серед основних завдань ТСК:

1) розслідування можливих фактів нецільового чи неефективного використання органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування чи їхніми посадовими особами коштів державного та місцевих бюджетів, коштів, що надійшли з інших не заборонених законодавством джерел, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, з 2022 року;

2) перевірка стану виконання програм соціальної підтримки, житлових програм, надання компенсацій, гуманітарної допомоги та здійснення інших заходів, спрямованих на допомогу внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України;

3) розслідування можливих фактів порушень законодавства при ухваленні рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, дій чи бездіяльності їхніх посадових осіб, залучених до виконання програм соціальної підтримки, житлових програм, надання компенсацій, надання гуманітарної допомоги та здійснення інших заходів, спрямованих на допомогу внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України;

4) здійснення моніторингу майна, що перебуває у державній та комунальній власності, яке використовується та може бути використане для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України;

5) перевірка функціонування інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна та її використання для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом;

6) розслідування можливих фактів порушень законодавства при ухваленні рішень, внаслідок вчинення дій чи бездіяльності посадових осіб Пенсійного фонду України щодо організації, координації та контролю за роботою його територіальних органів стосовно забезпечення нарахування (перерахування), своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Рад рекомендував Парламенту розглянути проєкт Постанови №15038 та прийняти рішення з урахуванням редакційних уточнень, викладених у висновку Комітету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.