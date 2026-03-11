НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з листом, в якому запропонували зміни до законодавства з 4 напрямів:
- Усунення процесуальних перешкод для ефективної діяльності Національного бюро та САП;
- Підвищення інституційних спроможностей Національного бюро та САП;
- Створення незалежної експертної установи для проведення експертиз у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро:
- Запобігання витокам інформації, у т.ч. шляхом запровадження окремого порядку допуску до державної таємниці для визначеної категорії працівників Національного бюро.
Зокрема вищезазначеними структурами пропонується:
Державні експертні установи завантажені і не встигають проводити експертизи. крім того НАБУ не подобається, що експертні установи підпорядковуються органам влади.
- Скасування “правок Лозвого”
Чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України у частині обчислення, продовження та закінчення строків досудового розслідування нібито заважає антикорупційним структурам виконання завдань кримінального провадження. Тому вони пропонують запровадити механізм продовження строку досудового розслідування виключно прокурором, а не слідчим суддею. Судовий контроль за продовженням строків досудового розслідування, на їх думку, недоцільним,
- Розширення повноважень прокурорів.
- Перебіг строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисних кримінальних правопорушень зупиняти з обвинувального акту.
- Обмежити доступ до судових рішень (ухвал слідчого судді) в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
- Надати НАБУ можливість моніторити банківські рахунки.
- Запровадження порядку, що забезпечує ефективне виконання завдань Національного бюро, під час надання допуску до державної таємниці окремій категорії працівників.
- Підвищити заробітну плату їх співробітникам.
Простіше кажучи, керівництво НАБУ та САП:
- не бажають питати у суду дозволу на продовження строків слідства. Це право просять передати прокурору САП, зокрема;
- не хочуть щоб провадження можна було закрити через закінчення строків слідства і тому пропонують скасувати відповідну норму КПК;
- пропонують кримінальні провадження проти депутатів реєструвати без участі Генерального прокурора;
- хочуть, щоб строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не було;
- бажають, щоб судовий реєстр не публікував ухвали та рішення судів по їх провадженням;
- натякають на маленькі заробітні плати.
Всі ці пропозиції обгрунтовані міфічними ризиками для їх роботи, які нібито настануть, якщо як терміново не переписати КПК, який мабуть “винен” в порушенні розумних строків розслідування та в тому що люди з підозрою оками знаходяться в СІЗО.
Автор: Володимир Право
