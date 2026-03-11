НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»

Також НАБУ хоче отримати можливість моніторити банківські рахунки.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з листом, в якому запропонували зміни до законодавства з 4 напрямів:

Усунення процесуальних перешкод для ефективної діяльності Національного бюро та САП; Підвищення інституційних спроможностей Національного бюро та САП; Створення незалежної експертної установи для проведення експертиз у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро: Запобігання витокам інформації, у т.ч. шляхом запровадження окремого порядку допуску до державної таємниці для визначеної категорії працівників Національного бюро.

Зокрема вищезазначеними структурами пропонується:

Створення незалежної експертної установи для проведення експертиз у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро.

Державні експертні установи завантажені і не встигають проводити експертизи. крім того НАБУ не подобається, що експертні установи підпорядковуються органам влади.

Скасування “правок Лозвого”

Чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України у частині обчислення, продовження та закінчення строків досудового розслідування нібито заважає антикорупційним структурам виконання завдань кримінального провадження. Тому вони пропонують запровадити механізм продовження строку досудового розслідування виключно прокурором, а не слідчим суддею. Судовий контроль за продовженням строків досудового розслідування, на їх думку, недоцільним,

Розширення повноважень прокурорів. Перебіг строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисних кримінальних правопорушень зупиняти з обвинувального акту. Обмежити доступ до судових рішень (ухвал слідчого судді) в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Надати НАБУ можливість моніторити банківські рахунки. Запровадження порядку, що забезпечує ефективне виконання завдань Національного бюро, під час надання допуску до державної таємниці окремій категорії працівників. Підвищити заробітну плату їх співробітникам.

Простіше кажучи, керівництво НАБУ та САП:

не бажають питати у суду дозволу на продовження строків слідства. Це право просять передати прокурору САП, зокрема;

не хочуть щоб провадження можна було закрити через закінчення строків слідства і тому пропонують скасувати відповідну норму КПК;

пропонують кримінальні провадження проти депутатів реєструвати без участі Генерального прокурора;

хочуть, щоб строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не було;

бажають, щоб судовий реєстр не публікував ухвали та рішення судів по їх провадженням;

натякають на маленькі заробітні плати.

Всі ці пропозиції обгрунтовані міфічними ризиками для їх роботи, які нібито настануть, якщо як терміново не переписати КПК, який мабуть “винен” в порушенні розумних строків розслідування та в тому що люди з підозрою оками знаходяться в СІЗО.

Автор: Володимир Право

