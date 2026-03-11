XX з’їзд суддів України: текстова трансляція, день другий

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію подій другого дня XX з’їзду суддів України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

XX з’їзд суддів України 11 березня продовжує свою роботу. З 10 по 12 березня делегати з’їзду будуть вирішувати долю ключових органів суддівського врядування.

У порядку денному роботи з’їзду суддів передбачено обрання двох членів Вищої ради правосуддя на вакантні посади за квотою з’їзду, призначення суддів Конституційного Суду України за цією ж квотою, оновлення складу Ради суддів України. Також делегати мають затвердити нові редакції Регламенту з’їзду суддів України і Положення про РСУ.

Окрему увагу делегати приділять заслуховуванню інформації про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, що 10 березня делегати затвердили форму бюлетеню для проведення таємного голосування щодо обрання членів РСУ.

Також було обрано членами Вищої ради правосуддя строком на 4 роки:

Круподерю Дмитра Олександровича — суддю Дніпровського районного суду м. Києва;

— суддю Дніпровського районного суду м. Києва; Спірідонову Тетяну Вікторівну — суддю Голосіївського районного суду м. Києва.

Як пройшов перший день роботи З’їзду, можна дізнатися із трансляції «Судово-юридичної газети».

11:31 XX з’їзд суддів України 11 березня продовжив свою роботу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо обрання членів РСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.