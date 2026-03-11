  1. В Україні
  2. / Суд інфо

XX з’їзд суддів України: текстова трансляція, день другий

11:31, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію подій другого дня XX з’їзду суддів України.
XX з’їзд суддів України: текстова трансляція, день другий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

XX з’їзд суддів України 11 березня продовжує свою роботу. З 10 по 12 березня делегати з’їзду будуть вирішувати долю ключових органів суддівського врядування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У порядку денному роботи з’їзду суддів передбачено обрання двох членів Вищої ради правосуддя на вакантні посади за квотою з’їзду, призначення суддів Конституційного Суду України за цією ж квотою, оновлення складу Ради суддів України. Також делегати мають затвердити нові редакції Регламенту з’їзду суддів України і Положення про РСУ.

Окрему увагу делегати приділять заслуховуванню інформації про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, що 10 березня делегати затвердили форму бюлетеню для проведення таємного голосування щодо обрання членів РСУ.

Також було обрано членами Вищої ради правосуддя строком на 4 роки:

  • Круподерю Дмитра Олександровича — суддю Дніпровського районного суду м. Києва;
  • Спірідонову Тетяну Вікторівну — суддю Голосіївського районного суду м. Києва.

Як пройшов перший день роботи З’їзду, можна дізнатися із трансляції «Судово-юридичної газети».

11:31 XX з’їзд суддів України 11 березня продовжив свою роботу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо обрання членів РСУ.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС КСУ ДСА Рада суддів України РСУ ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»

Також НАБУ хоче отримати можливість моніторити банківські рахунки.

Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]